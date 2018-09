Det finns ingenstans där fotbollen är lika drastisk och ombytlig som i England. Harry Kanes senaste tre månader förkroppsligar detta.

Inför VM i Ryssland var Kane landslagets stora ledare. Inte bara spelmässigt, utan även i en moralisk mening.

”Äntligen en fotbollsspelare som vi kan vara stolt över”, skrev Daily Mail och plockade fram en rad attribut som bevis på sin tes: Kane är fortfarande ihop med sin flickvän från skolåren. Han har aldrig hamnat i några skandaler. Och han har inga tatueringar – vilket är hans pappas strikta uppfostrans förtjänst.

Lägg då till att han kom från en ligasäsong där han gjort 30 mål på 37 matcher, och man får säga att Kane satt på ett av Englands mest solida medierykten.

Gåtan Harry Kane

Men det var då, och nu är nu. Och vad hittar vi i detta nu? En formsvag Kane som vissa experter vill ha petad från Tottenhams startelva – trots att han gjort tjugo mål eller fler fyra säsonger i rad.

Spurs 1-2-förlust mot Liverpool i helgen blev ett skyltfönster för Kanes kapsejsade form. Sammanlagt rörde han bollen 22 gånger – ungefär hälften så många gånger som Liverpools forward Roberto Firmino. Trots att han har gjort två ligamål på fem omgångar upplever Tottenham-supportrarna att han ser trött och loj ut – och deras magkänsla får uppbackning av siffrorna.

Financial Times har gjort en uträkning kring de europeiska toppanfallarnas skottvillighet. Kane har i genomsnitt skjutit fem skott per match de senaste säsongerna. I höst är han nere på två, vilket kan jämföras med Cristiano Ronaldo, som i snitt skjuter sju gånger per match.

"Galet att peta honom”

Parallellen till Ronaldo är extra intressant med tanke på att Spurstränaren Mauricio Pochettino brukar jämföra Kane med just Ronaldo. Gång på gång har han bedyrat att hans anfallare ska sorteras in i samma exceptionella kategori som portugisen.

Och Pochettino har inga planer på att peta Kane i kvällens Champions League-match mot Inter. Kane ska spela.

– Vi skulle behöva vara galna för att planera nåt annat, sa Pochettino efter Liverpool-matchen.

– Han är en av världens bästa anfallare. Jag bryr mig inte att han inte var jättebra mot Liverpool. Han kommer att göra mål och han kommer att prestera på nivån som vi vill ha och förväntar oss. Inga problem.

Sanningen är att den mer manstarka kritiken mot Kane är äldre än den pågående ligasäsongen. Den gjorde väsen redan under VM – trots att Kane var turneringens bäste målskytt och hans England nådde ända till semifinal.

”Var sämst någonsin”

Kanes sex mål kom nämligen dels från tre straffar, och de tre spelmålen som återstår gjordes mot två av VM:s sämsta lag: Tunisien och Panama. Det blev snabbt ett konsensus kring att Kanes notering i historieböckerna som VM:s målkung alltid skulle komma med en asterisk.

– Man kan säga att han kan ha haft den sämsta turneringen av alla som någonsin har vunnit Guldskon, säger Ed Malyon, sportchef på The Independent, i BBC.

Och nu kommer alltså kraven på att Pochettino ska lägga fotbollshistoriens sämsta Guldsko på hyllan. I Kanes kvalitetsmässiga frånvaro har Lucas Moura, värvningen från Paris Saint-Germain, varit det tveklöst mest potenta vapnet i Spurs-offensiven. Men vissa säger hans framfart kommit på Kanes bekostnad – att Lucas rört sig i områden som brukar vara revirmärkta av Kane.

– Folk kommer alltid att försöka hitta förklaringar, speciellt när du är en stor del av ett lag och det är ditt jobb att göra mål. Vi kan spela bättre som lag i stort och när du är anfallare så pratas det mer om dig, men jag känner mig i bra form och redo, och om jag inte var det så skulle tränaren inte spela med mig, sa Kane efter Liverpool-matchen.

Pochettino brukar tillskrivas en stor portion betydelse i Kanes fullbordade förvandling till en världsklassanfallare. Han såg potentialen i den egna produkten och viftade bort tanken på dyrare alternativ.

Han fortsätter att stå bakom sin kille – och det räcker för Kane:

– Han tror på mig, jag tror på mig själv och jag hoppas att jag kan göra ett par mål mot Inter och så är det slut på snacket.

