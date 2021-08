Kane kvar i Tottenham – aktuell för Europakvalet

Tottenham har fått en kanonstart på ligaspelet efter två raka segrar.

I premiären tog laget tre blytunga poäng efter seger mot Manchester City och den gångna helgen bortaslog de Wolverhampton med 0–1 efter ett tidigt straffmål av Dele Alli.

Samtidigt gjorde Harry Kane sina första minuter för säsongen.

Anfallaren har ryktats vara på väg bort till Manchester City under hela sommaren men hoppade in i den 71:a minuten senast – och inför returmötet med Pacos de Ferreira lämnade anfallaren besked om sin framtid via Twitter.

”Det var otroligt att se välkomnandet av Spurs i söndags och deras support. Jag kommer vara kvar i Tottenham den här sommaren och är 100 procent fokuserad på att nå framgångar”, skrev anfallaren under onsdagen.

”Han är ett alternativ”

Därmed är han också aktuell för spel i torsdagskvällens europamatch som direktsänds på Expressen för dig som är Premiumkund.

Ett glädjebesked för Tottenham och tränaren Nuno Espirito Santo.

– Fantastiska nyheter för alla. Sedan Harry kom tillbaka har han jobbat hårt, och det är vad vi värdesätter. Hans attityd under träningarna har varit bra. Nu är det klart, Harry kommer vara med oss, han tränade i dag och är ett alternativ för i morgon, sa Tottenhamtränaren på presskonferensen dagen innan matchen.

– Vi är alla väldigt glada. Det är en av de bästa spelarna i världen.

I första mötet med Pacos de Ferreira vilades startelvan från premiären mot Manchester City. I returmötet väntas Tottenham ställa upp med en betydligt starkare elva.

– Det har inte med resultatet i första matchen att göra utan det är många saker vi måste förstå. Resandet den här veckan är tillexempel helt annorlunda. Vi är alla tillsammans vilket gett oss möjligheten att ta andra beslut eftersom det är andra omständigheter. Vi måste fortfarande bestämma oss, men det är en match vi måste vinna, säger Nuno Espirito Santo till Tottenhams hemsida.

Expressen sänder Tottenhams Europakval mot Pacos de Ferreira under torsdagskvällen med sändningsstart 20.40. Du som är Premiumkund ser den direkt här.