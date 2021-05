Skjuter upp matchen efter massiva protester

Efter debaklet och det efterföljande kaoset med Super League har röster höjts inom supporterleden i Manchester United. De största klagomålen är riktade mot de amerikanska ägarna, familjen Glazer.

Anti-Glazer movement är en rörelse supportrar som har arrangerat protester emot ägarna och nu under söndagen, inför hemmamatchen mot rivalen Liverpool, har protesterande supportrar brutit sig in på arenan Old Trafford och intagit planen.

Solskjaer: ”Viktigt att lyssna på fansen”

Inför den planerade protesten har tränaren Ole Gunnar Solskjaer uttalat sig.

– Det är viktigt att fansens åsikter blir lyssnade på och att vi kommunicerar bättre. Mitt jobb är att fokusera på fotbollssidan och att vi har det bästa möjliga laget, sa han enligt Manchester Evening News.

Spelarbussen blockerad av fansen

Förra veckan protesterade över 1000 supportrar till storklubben utanför arenan med skyltar där de kallade Glazer-familjen för ”själviska” och ”giriga”.

Hotellet Lowry, där spelartruppen samlades innan matchen, blockerades av demonstranter och stora polisstyrkor försöker att få fram Manchester Uniteds spelartrupp till Old Trafford, enligt Tv2.

Matchen uppskjuten

Nu är matchen uppskjuten på obestämd tid, enligt Sky Sports.

”Premier League har bekräftat att avsparken mellan Manchester United och Liverpool kommer att bli uppskjuten. Domaren Michael Oliver har anlänt till Old Trafford”.

Neville: ”En ursäkt räcker inte”

Manchester United-legendaren tillika Sky Sports-experten Gary Neville uttalade sig om händelserna.

– I dag är det ilska. Jag hoppas att det växlar över till att de mobiliserar sig för reform. Jag kanske är naiv, men Manchester United och Liverpool är ligans förfäder, som ska distrubera deras rikedom med resten av familjen (ligan). Men de har bara utövat girighet och försökte att behålla alla pengar för sig själva. En ursäkt räcker inte, säger han i Sky Sports.