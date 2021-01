Officiellt: Ödegaard lånas ut till Arsenal

Martin Ödegaard återvände till Real Madrid inför säsongen, men har inte fått den speltid som han hade väntat sig. Nu står det klart att Arsenal kommer att låna in norrmannen under den resterande delen av säsongen, efter att uppgifter om detta har florerat under de senaste veckorna.

– Det känns bra att vi har säkrat Martin till slutet av säsongen. Han är så klart en spelare vi känner till bra, samtidigt som han fortsatt är ung och har spelat på toppnivå under ett tag. Martin kommer tillföra kvalitet i vår offensiv och det kommer bli intressant att se honom integrera i vårt lag, säger Mikel Arteta, manager i Arsenal, till klubbens hemsida.

Ödegaard kommer bära nummer 11

Enligt brittiska The Times kommer Arsenal betala 20 miljoner kronor till Real Madrid. Londonklubben kommer även att stå för norrmannens lön på drygt 430 000 kronor i veckan, vilket betyder att Londonklubben kommer få betala strax under 30 miljoner för lånet av norrmannen.

– Det har varit några häktiska dagar, men det här känns som ett bra projekt. De här känns riktigt spännande och är en bra chans för mig att utvecklas, säger Ödegaard till Arsenals hemsida.

Ödegaard blev klar för Real Madrid 2015 och har därefter blivit utlånad till nederländska Heerenveen, Vitesse och nu senast Real Sociedad.

I Arsenal kommer Ödegaard bli lagkamrat med Dani Ceballos, som också är utlånad från Real Madrid.

Arsenal ligger åtta i Premier League efter tisdagens seger mot Southampton.

Ödegaard kommer att bära tröjan nummer 11.