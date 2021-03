Storstjärnan petas av disciplinära skäl

När Tottenham ställs mot Arsenal är det alltid ett Londonderby som heter duga. Normalt sett är det stora supportskaror på läktarna när spelarna kliver ut på planen.

Under söndagen saknas inte bara publiken, utan även Arsenals lagkapten Pierre-Emerick Aubameyang. Tränaren Mikel Arteta berättar för Sky Sports att stjärnan är petad på grund av disciplinära skäl.

– Han skulle spela från start. Vi hade ett disciplinärt skäl. Vi drog en gräns och nu går vi vidare, med honom på bänken, säger Mikel Arteta till Sky Sports.

– Det håller vi självklart internt. Vi har en process som vi respekterar inför varje match och så är det med det, fortsätter han.

Enligt the Athletic rör det sig om försening. Aubameyang kom tydligen sent till samlingen och Arteta valde att bänka kaptenen som straff. Detta ska inte ha varit första gången som Aubameyang kommit för sent, enligt the Athletic.

Aubameyang petas i derbyt

Huruvida det disciplinära skälet gav upphov till en avstängning från truppen helt och hållet var inte aktuellt enligt Arteta.

– Det var ett lätt val efter utvärdering av situationen och vad han har gjort. Det är allt, säger tränaren.

Han lyfter däremot andra spelare som får kliva fram i Aubameyangs ställe, och hävdar att avbräcket av kaptenen inte blir så stort.

– Vi har andra spelare som vi har testat och vi har gjort en del lagförändringar på senaste tiden. Det finns andra spelare som vill spela och som förtjänar en chans så jag är bekväm med det (beslutet), avslutar Arteta till Sky Sports.