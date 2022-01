Beskedet: Elanga startar för United

Manchester United sladdar i Premier League och behöver vinna mot Aston Villa för att haka på i kampen om Champions League-platserna.

Inför bortamatchen mot Aston Villa saknar United ett antal spelare, däribland Cristiano Ronaldo som inte ens finns med på bänken.

På planen finns däremot den svenska talangen Anthony Elanga som gör sin första start i ligan för säsongen.

19-årige Elanga har hoppat in två gånger i ligan hittills under säsongen. Elanga spelade även två matcher under fjolårssäsongen. Anfallaren blev mållös mot Leicester men gjorde sitt första ligamål i säsongens sista match mot Wolverhampton.

Victor Nilsson Lindelöf startar även han matchen mot Aston Villa. Svenska landslagets lagkapten bildar mittförsvar med sommarens nyförvärv Raphael Varane. Det är Lindelöfs andra match från start efter att ha missat flera matcher på grund av covid-19.