Det har svängt om Chelsea på slutet.

Men laget har också fått in förstärkning i form av João Félix.

Den 23-årige mittfältaren har nämligen anslutit till laget på lån från Atlético Madrid fram till sommaren. Detta för en summa av lite mer än 100 miljoner.

Det var dessutom rätt snabba ryck.

Så sent som under tisdagskvällen flögs Félix till London för att skriva på kontraktet innan han under onsdagen presenterades.

För vid kvart över ett på eftermiddagen publicerade Chelsea pressmeddelandet.

Därefter var det dags för debut under torsdagskvällen när Fulham gästades. Portugisen var nämligen en del av laget startelva direkt. Då hade det gått mindre än 48 timmar sedan han ska han anlänt till England.

”Aj, aj, aj – kommer nog bli avstängd”

Men det blev ingen rolig debut för honom.

Den blev nämligen bara 58 minuter lång. Detta sedan Félix, som fått nummer 11, visades ett direkt rött kort av domaren efter en satsning med sulan mot Tete.

Därmed hade han lyckats debutera och bli utvisad knappt 33 timmar efter att han presenterats.

– Rött i debuten. Aj, aj, aj. Han har benet uppe och inser det snabbt. Han kommer nog bli avstängd, sade Henrik Strömblad.

Bojan Djordjic lyfte också faktumet att Denis Zakaria strax innan utgått skadad.

– Han drog tillbaka det men inte i tid. En dålig förstatouch. Inget att säga. Alldeles för högt uppe. Vilken mardröm efter Zakarias skada och så rött kort för Félix i debuten, säger Djordjic.

Matchen då? Den vann Fulham med 2–1.

