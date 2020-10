Ilskan mot Roy Keane: ”Jag ville skada honom”

Roy Keane var känd för sin tuffa och skoningslösa spelstil och hamnade ofta i konflikter med motståndare under sin tid i Premier League.

Nu berättar den förre Liverpool-mittfältaren Jason McAteer om hur det var att spela mot sin landsman. McAteer och Keane ställdes regelbundet mot varandra i Premier League och trots att de båda var viktiga pjäser i det irländska landslaget vittnar McAteer om en aggressiv relation spelarna emellan.

”Ville skada honom”

I One Last Match Podcast berättar nu McAteer att han inte hade mycket till övers för Keane på planen och att han ofta klev in med inställningen av att vilja skada honom när de ställdes mot varandra i Premier League.

– Med Roy så ville du mosa honom, du ville skada honom, du hjälpte honom inte upp. Du hade ordväxlingar och du menade det du sa, vi skakade inte hand efter matchen, det är så det var, berättar McAteer.

Förhållningssättet hör inte till det vanliga bland landslagspelare.

– Jag mötte Ian Harte i Leeds och jag ville inte mosa honom, vi kramades före och efter matchen, säger McAteer.

Världens bästa mittfältare

Samtidigt som McAteer berättar om den synnerligen våldsamma relationen till Keane så hyllar han landsmannen och McAteer menar laget kunde nått längre än en åttondelsfinal i VM 2002 om Roy Keane hade spelat.

– Vid den tiden var han den kanske bästa mittfältaren i världen, och vi skulle till en turnering som var vidöppen, säger McAteer.

Istället så lämnade Keane VM-slutspelet efter en konflikt med landslagsledningen – Irland sedan åkte ut efter straffar i åttondelsfinalen mot Spanien.

– Jag tror att endast av att ha honom på planen hade varit vad vi behövde för att ta oss vidare.

– Jag ångrar att han åkte hem. Han missade en VM-turnering när han var bland de bästa mittfältarna i världen – jag lider med honom, säger McAteer.