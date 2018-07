I början av maj fördes tränarlegendaren sir Alex Ferguson akut till sjukhus sedan han drabbats av hjärnblödning.

”Sir Alex Ferguson har opererats akut i dag efter att ha fått en hjärnblödning. Operationen har gått väldigt bra men han kommer att vara i fortsatt behov av intensivvård för att kunna återhämta sig så bra som möjligt. Familjen ber nu allmänheten att deras privatliv respekteras.”, skrev Manchester United på sin hemsida efter beskedet.

Ett par dagar senare vaknade sir Alex upp ur koman och sedan dess har rehabiliteringen flutit på bra. Hela familjen Ferguson visade tacksamhet mot vårdpersonalen.

– De har verkligen varit enastående, sade sonen och fotbollstränaren Darren Ferguson.

Sir Alex Fergusons första ord efter hjärnblödningen

Nu har sir Alex själv för första gången skickat en hälsning sedan det inträffade.

– Hallå där. Bara ett snabbt meddelande. Först av allt, tack till den medicinska personalen på sjukhusen jag varit på. Tro mig, utan deras hjälp hade jag aldrig suttit här i dag. Så från mig och hela min familj vill jag skicka ett varmt och hjärtligt tack, säger han i ett videoklipp publicerat på Manchester Uniteds hemsida.

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför alla hälsningar jag fått från hela världen. Tack för allt stöd, fortsätter han.

Sedan skickar han en hälsning till Manchester United, klubben han basade över med stor framgång mellan 1986 och 2012.

– Till sist: jag kommer tillbaka under säsongen för att titta på grabbarna. Under tiden önskar jag all lycka till José (Mourinho, manager) och spelarna. Tack så mycket, avslutar Ferguson.