Paul Gascoigne är den engelska fotbollens evige Gossen Ruda. Som ett resultat av ett långvarigt alkohol- och drogmissbruk har 49-åringen fallit offer för en snudd på ändlös rad skandaler.

De senaste åren har legendaren hävdat sig vara frisk från sina beroenden och har gjort en rad tv-framträdanden där han har berättat om sin återhämtning.

Gascoigne gripen av polis

Men så sent som i december fick han ett återfall. Då fick Gascoigne föras till sjukhus efter att ha hittats blodig på golvet i ett hotellrum. The Sun skrev då att olyckan kom under en period då Gascoigne druckit minst sex flaskor gin.

Och nu har Gascoignes missbruk återigen blivit tabloidstoff i England. Först hittades han naken i gästlogen när han skulle gästa tv-programmet Soccer AM. Flera tittare tyckte också att Gascoigne lät berusad när han väl medverkade i sändning.

Dagar senare blev han gripen av polis på tågstationen i Durham, rapporterar The Sun. En kvinna på stationen hävdar att Gascoigne utsatt henne för sexuellt ofredande. Han har släppts i väntan på utredning och kan komma att dras inför rätta.

”Gjorde ont att förlora honom”

"Gazzas" senaste urspårning ska enligt honom själv bero på sorgen efter systersonen Jay, som dog för två år sedan, 22 år gammal. Ynglingen dog av en morfinöverdos – och familjen vet fortfarande inte huruvida den var avsiktlig eller ej.

– Det gjorde ont att förlora honom. Jag förlorade honom och åkte in på rehabiliteringen, säger Gascoigne till Daily Star.

Gascoigne slog igenom i Newcastle i slutet av 80-talet innan han lämnade klubben för spel i Tottenham. Under Italien-VM 1990 var han en av de stora stjärnorna i det England som tog sig till semifinal.

Två år senare blev han en av de första engelsmännen som tog flytten till Italien och Lazio. Han avslutade sin Premier League-karriär med spel i Everton.