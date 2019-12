Hjärnsläppet: ”Det gör inte ens Lloris”

Det blev en mardrömshalvlek för hemmasupportrarna på Tottenham Hotspur Stadium. Klockan hann inte ens passera kvarten spelad innan Willian hade givit Chelsea ledningen i det heta Londonderbyt. Hemmalaget var blekt och kom inte till några vassa chanser utan fick i stället se sina motståndare dominera första halvlek.

Och kanske var det just det som gjorde att Paulo Gazzaniga fick ett hjärnsläpp när Marcos Alonso var på väg in i hans straffområde. I stället för att plocka bollen med händerna så gick Spurs-målvakten in med en hög spark.

Det resulterade efter en granskning i VAR-rummet i en straffspark som Willian enkelt tog hand om – och vid halvtid stod det 2-0 till gästande Chelsea.

Sågningen av Djordjic

Paulo Gazzaniga ersätter Tottenhams skadade förstemålvakt Hugo Lloris efter att denne dragit armbågen ur led i samband med ett insläppt mål i oktober.

Den franske målvakten har stundtals stått för häpnadsväckande prestationer i målet – av det mindre positiva slaget – men Gazzanigas hjärnsläpp var på en egen nivå menade Bojan Djordjic.

– Det där gör inte ens Llorris, säger experten i Viasat.

Andra hjärnsläppet – Son utvisad

Det fortsatte vara hett i Londonderbyt. I andra halvlek så fick nämligen Heung-min Son syna det röda kortet efter att ha gett tillbaka med en spark mot en Cheleseaspelare i en närkamp.

Matchen pågår