Han tvingas att böta 1,8 miljoner – ”för dumhet”

Aston Villas engelske landslagsspelare Jack Grealish har hyllats för sitt spel den här säsongen och kopplats ihop med en rad större klubbar. Men de senaste dagarna har det varit stormigt kring 24-åringen.

Under söndagen dök det nämligen upp bilder på en kraschad Range Rover och en person som var väldigt lik Grealish. Enligt vittnen ska han ha krockat in i två bilar som stod parkerade på gatan efter att ha festat in på morgonkvisten.

Under måndagen gick Grealish själv ut på sociala medier och bad om ursäkt för sitt uppförande, och klubben har nu kommit med ett straff.

Donerar summan till sjukhus

Enligt The Times ligger boten, som de beskriver att Grealish får ”för dumhet” på omkring 1,8 miljoner svenska kronor och pengarna kommer att doneras till välgörenhet.

”Vi är djupt besvikna på att en av våra spelare ignorerade regeringens uppmaningar om att stanna hemma”, skriver Aston Villa på sin hemsida.

”Jack Grealish har accepterat att hans beslut att lämna sitt hus var fel och helt och hållet onödigt. Spelaren kommer att få böter och pengarna kommer att doneras direkt till Universitetssjukhusen i Birmingham.”

Enligt The Times riskerar inte Grealish, som har bett om ursäkt på Twitter, något åtal hos polisen.