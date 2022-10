”Han tittar rakt in på mig i tre, fyra minuter”

De senaste åren har flera fotbollsspelare runtom i Europa utsatts för rån och inbrott.

I januari i år utsattes Maja och Victor Nilsson Lindelöf för ett inbrott. Samtidigt som Victor Nilsson Lindelöf och hans Manchester United spelade match mot Brentford tog sig flera män in i hemmet – där Maja var ensam hemma med parets två barn.

Maja Nilsson Lindelöf låste in sig i ett rum tillsammans med barnen och klarade sig oskadd. Men händelsen har lämnat traumatiska spår.

I SVT:s talkshow ”Carina Bergfeldt” berättar Nilsson Lindelöf att hon i efterhand sett övervakningsbilder från inbrottstillfället.

Maja Nilsson Lindelöf om inbrottet

– Det är nog nästan vad som är jobbigast. Man klan se hur de kommer in och så sitter jag där med min bebis. Man ser en man som först kryper upp och nästan gömmer sig och sedan står han helt rak i ryggen och tittar rakt in på mig i jag tror tre, fyra minuter. När de sedan ringer ringer mig och jag springer ropar han till de andra att hon vet, det är dags att gå in, säger Maja Nilsson Lindelöf i SVT-programmet.

Hon svarar direkt ”nej” när programledaren Carina Bergfeldt frågar om hon känner sig trygg i hemmet i Manchester i dag.

– Jag kan inte duscha längre än en minut för jag tänker att jag kommer inte höra om larmet går. Mina barn sover med mig när jag är ensam, jag går och kollar fönstren hela tiden. Efterskalvet är väldigt stort, berättar Maja Nilsson Lindelöf.