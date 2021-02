Han är doldisen som ska rädda Liverpools säsong

I oktober förra året skadade sig Liverpools mittbacksgeneral Virgil van Dijk efter en duell med Everton-målvakten Jordan Pickford. En av världens bästa mittbackar var därmed långtidsskadad och ett vakuum uppstod i Liverpools försvar. Murbräckan var borta.

Joe Gomez fick axla rollen och gjorde det bra. Så bra att han blev uttagen till det engelska landslaget. På en landslagsträning i november skadade han knät och var tvungen att operera sig. På väldigt kort tid hamnade Liverpool i en situation där de endast hade Joel Matip att förlita sig på som mittback.

Under matcherna fick mittfältarna Fabinho och Jordan Henderson vikariera.

Virgil van Dijks ersättare

Rykten om vilka mittbackar som Liverpool skulle värva för att ersätta van Dijk och Gomez verkade aldrig ta slut. Det var allt från VM-guldmedaljören Shkodran Mustafi som sitter fast på Arsenals bänk, Schalkes mittback Ozan Kabak, till den unge fransmannen Dayot Upamecano i RB Leipzig som många storlag jagar.

Skulle plånboken öppnas för en ung framtida världsstjärna eller skulle det landa på ett mer rutinerat namn som har spelat många Premier League-minuter? Varken eller.

I stället blev det en mer välscoutad värvning som kommer från den inhemska ligan, men ett hack ner i serieskiftet.

Ben Davies, mittbacken i det anrika Championship-laget Preston North End, blev lösningen. Davies kostade blygsamma 18 miljoner kronor. Det kan jämföras med Upamecano som har en utköpsklausul på cirka 420 miljoner kronor.

Vem är Ben Davies och vad har han för egenskaper som har lockat Premier League-mästaren Liverpool att värva en 25-åring från ett mittenlag i Championship?

”Jag är säker på att han kommer att svettas blod”

Tränaren som gav honom A-lagsdebuten i League One, Graham Westley, berättar om Davies egenskaper till The Athletic.

– Jag är inte överraskad att Liverpool gick för honom. I mina ögon har han alltid haft ingredienserna för att spela i den absoluta toppen. Jürgen Klopp kan skada spelare under träning på grund av intensiteten. Ben (Davies) frodades under mitt intensiva styre så jag är säker på att han kommer att svettas blod, säger han till The Athletic.

Ben Davies spelade ofta som vänsterback under början av sin karriär i de lägre divisionerna i England. Han har en vänsterfot som kan bidra som ett offensivt hot och är bra på att se passningsvägar. I hans cirka fyra år långa karriär i Preston North End, sadlade han om och spelade främst som mittback.

– Han är inte rädd för det hårda spelet och tvekar inte på att gå in med huvudet först. Det är en väldigt modig och talangfull kille, berättar Westley.

Men varför vill mästarlaget Liverpool ha en mittback från mittenskiktet i Championship? Westley ger en förklaring.

– Titta på James Tarkowski. Han spenderade flera år i de lägre divisionerna innan han gick upp i Premier League med Burnley.

Han fortsätter:

– Du kan inte etablera dig på toppnivån om inte någon ger dig chansen. Mittbackar brukar alltid mogna senare än andra spelare.

Graham Westley kan bevisligen mycket om Ben Davies och ger fina lovord. Ska man titta på det mer objektivt, visar även hans siffror på goda kvaliteter.

Siffrorna bakom värvningen

Han har haft en passprocent på över 75% som mittback i Preston North End. Det är en hög siffra, dock är siffrorna någorlunda skeva då taktiken ofta har varit att spela långbollar för att sedan vinna andrabollen, vilket sänker procentenheten.

Han snittar även 3,72 vunna luftdueller per match i Championship, vilket är starka papper. Det kan jämföras med en svenskbekant Pontus Jansson, som spelar i Brentford i samma liga. Han är en erkänt stark duellspelare och snittar på 3,13 vunna dueller per match.

Det är alltså en spelare som är bekväm med bollen samtidigt som han är stark i duellerna. Liverpool har onekligen scoutat honom och använt de egna analysverktygen som är av högsta klass.

Om det är nästa van Dijk återstår att se, men få kunde förutspå att han ens skulle få chansen att vikariera för van Dijk.