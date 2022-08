Manchester City fick en mardrömsstart mot Crystal Palace. John Stones satte bollen i eget mål och underläget var ett faktum. I 21:a minuten utökade bortalaget ledningen genom dansken Joachim Andersen till 2-0, en ställning som stod sig till halvleken ut.

Men Pep Guardiola fick fart på sina spelare i halvtid. Bernardo Silva reducerade efter ett kliniskt avslut utanför straffområdet. Tio minuter senare var det dags igen. Erling Haaland höll sig framme i straffområdet och nickade in kvitteringen.

City försökte därefter forcera in ett ledningsmål, vilket de lyckades med. Norrmannen Haaland stod åter på rätt plats efter en hörnvariant och kunde retligt peta in 3–2 i öppet mål. Det var anfallarens sjätte mål under den här säsongen.

Vändningen var därmed ett faktum, men Haaland var inte nöjd där. Med tio minuter kvar löpte sig anfallaren fri och kunde pricka in sitt tredje mål för dagen.

Två minuter senare byttes han ut och hyllades då med stående ovationer.

Slutresultatet skrevs till 4-2.

”Har varit Manchester City-fan i hela mitt liv”