Fjolårssegrarna Manchester City tog emot Tottenham i årets hemmapremiär på Etihad stadium. City hade inte förlorat en hemmapremiär sedan 1989 – och det skulle inte heller bli en förlust mot Tottenham.

Det var hemmalaget som började bäst. Efter cirka tjugo minuter in i den första halvleken visade Raheem Sterling att han är räkna med under den här säsongen. Efter ett perfekt slaget inlägg av Kevin De Bruyne nickade engelsmannen in sitt fjärde mål på två matcher.

Tottenham skulle dock kvittera genom Erik Lamela som läckert placerade in 1-1 med sin vänsterfot.

Sedan skulle Kevin De Bruyne visa sin briljans igen. Han spelade in en perfekt boll till Sergio Agüero som kunde styra in ledningsmålet 2-1.

Agüero besviken över att bli utbytt

Men Tottenham skulle komma tillbaka återigen. Lucas Moura blev inbytt och hann inte vara på planen mer än ågra sekunder innan han hittade nätmaskorna.

På en hörna slagen av Erik Lamela kom han högst och knoppade in 2-2-målet.

– Vilket dröminhopp. Vilken spelare. Vilken tajmning Det var otagbart för Ederson, säger Viasats expert Bojan Djordjic.

Manchester Citys ena målskytt, Sergio Agüero, blev utbytt i den 66:e minuten. Då surnade han till ordentligt. Argentinaren och tränaren Pep Guardiola började munhuggas ordentligt och skrek på varandra långt efter bytet skedde.

”Det är inte fina bilder att se”

Guardiola fick hållas tillbaka av assisterade tränaren Mikel Arteta och Agüero satt sig på bänken – båda skrikandes åt varandra flera sekunder efter det genomförda bytet där Gabriel Jesus ersatte argentinaren.

– Det är inte fina bilder att se. Man vet själv som spelare att man kunde reagera på vissa situationer, men sen löste man det bakom stängda dörrar, säger Viasats expert Bojan Djordjic.

– Man får visa på frustration men nu har det gått ett par sekunder och de sitter fortfarande där nere och pratar med varandra, fortsätter han.

Manchester City trodde också att de hade vunnit efter att Agüeros ersättare, Gabriel Jesus, gjort mål. Pep Guardiola och Sergio Agüero började kramas och det såg ut som att de förlät varandra efter bråket.

Men målet blev bortdömt efter VAR-granskning då bollen tog på Laportes hand. Matchen slutade därmed 2-2.

– Det är tufft. Det är andra gången det händer, det är tufft, säger Pep Guardiola till Sky Sports.