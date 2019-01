Privatplanet som skulle föra Emiliano Sala från Nantes till Cardiff rapporterades som försvunnet under tisdagsmorgonen. Planet befaras ha kraschat någonstans utanför Kanalöarna i den Engelska kanalen. Senast omvärlden hade kontakt med planet var vid 20-tiden på måndag, lokal tid.

Sala hade precis fullbordat en övergång till Cardiff och var med en prislapp på 150 miljoner kronor klubbens dyraste värvning genom tiderna. Nu är klubben försatt i krisläge.

Emiliano Sala försvunnen

"Vi är chockade över att höra om det försvunna planet. Vi förväntade oss att Emiliano skulle anlända i går (måndag) och göra sin första träning med laget i dag (tisdag)", låter Cardiff att meddela i ett uttalande.

"Vi fortsätter hoppas på positiva nyheter", fortsätter de.

Sökandet efter det försvunna planet pågick under hela tisdagen men avbröts under natten. Räddningsstyrkan, som skickar ut kontinuerliga uppdateringar via Twitter, avbröt sökningen under på grund av svåra väderförhållanden under måndagskvällen. På tisdagskvällen tog man beslutet att pausa sökandet under natten och invänta dagsljuset.

Ex-flickvännens sorg

Salas exflickvän Berenice Schkair är inte nöjd med avbrotten. Hon har skrivit ett känslosamt inlägg på Instagram där hon vädjar till räddningsstyrkan att leta dygnet runt.

"Ni som letar, sluta inte leta! Jag kan inte fatta den här olyckan skett, och att de slutade leta på grund av dåligt väder. Jag kan inte fatta att de slutade leta över natten, de förlorar tid och gör ingenting. Jag känner mig hjälplös", skriver Schkair.

"Jag känner mig plågad, arg och hjälplös eftersom jag inte kan göra något där jag är, jag känner mig värdelös. Men jag vet att du är en kämpe, Emi."

Polisens fyra teorier

Polisen i Guernsey, som är ansvariga för räddningsuppdraget, har nyligen meddelat att de arbetar med fyra hypoteser om vad som har hänt med planet.

"1. De har landat, men inte tagit kontakt med någon. 2. De har landat på vattnet, blivit upplockade av ett passerande skepp, men inte tagit kontakt. 3. De har landat på vattnet och klivit på livbåten som vi vet fanns ombord. 4. Flygplanet föll isär när de slog i vattnet, vilket innebar att de flöt ut i havet", skriver Guernsey-polisen.

