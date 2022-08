– Jag var där!

Jack Lockey ler stort samtidigt som han gräver i fickan efter sin mobiltelefon.

– Jag har filmer, du ska få se … Titta!

Bilden är suddig, men samtidigt tydlig. Hundratals, eventuellt tusentals, supportrar utanför Newcastle United FC:s hemmaarena St James' Park. De firar. Inte en vinst, inte en titel, utan ett ägarskifte. Mike Ashley ut, Saudiarabiens statliga investeringsfond in.

– Det var galet! När övertagande skedde … Det är mycket positivt nu. Det var det inte innan. Att vara en Newcastle-supporter i dag är underbart.

Jack Lockey (till höger) tillsammans med vännen Luke Groundwater. De har precis fått ”Isak 14” tryckt på sina Newcastle United-tröjor. Foto: Linus Petersson

Mark Hutchinson satt i bilen på väg hem från jobbet. Han är elektriker, stationerad utanför stan. Radion var påslagen. Nyheten lästes upp. Mike Ashley ut, Saudiarabiens statliga investeringsfond in.

– Jag behövde nästan nypa mig själv i armen: ”Är det här en dröm?”. Mike Ashley hade helt ärligt slitit själen ur den här klubben. Under 14 år försökte vi inte, vi bara existerade.

– Nu är jag glad över att jag har fått min klubb tillbaka och att jag kan njuta av fotbollen igen.

Mark Hutchinson tillsammans med sonen Harry. ”Harry sjunger redan alla Newcastle-sånger, då är han bara två och ett halvt!”. Foto: Linus Petersson

– Det var dagen då jag bestämde mig.

John Hird befann sig på en arbetsresa i Spanien. Han visste vad som skulle hända. Han var förberedd. Mike Ashley ut, Saudiarabiens statliga investeringsfond in.

– Jag sa direkt: ”Det här är fel”. Jag bestämde mig för att protestera mot att de saudiska diktatorerna har tagit över vår klubb.

På tv såg han bilderna från St James' Park. I kroppen kände han en oro för framtiden.

John Hird utanför St James' Park, en arena han inte längre besöker på grund av Newcastle Uniteds nya ägare. Foto: Linus Petersson

7 oktober 2021. Minns du vad du gjorde då? Var du var? Alla supportrar till den engelska fotbollsklubben Newcastle United FC tycks göra det. Även hur de tänkte, kände, mådde ... Mike Ashley ut, Saudiarabiens statliga investeringsfond in.

En övervägande majoritet har minnen som liknar Jack Lockeys och Mark Hutchinsons. En underlägsen minoritet har minnen som John Hirds.

Man kan undra om det inte borde vara tvärtom? Vad är en utsliten själ jämfört med tystade hjärtan? Vad är ett fotbollslag som inte försöker jämfört med en nation som begränsar mänskliga rättigheter?

Michael Walker är småstressad. Mötet mellan Sunderland AFC och Norwich City FC sparkar i gång om mindre än två och en halv timme. Han ska dit. Dessutom är nyhetsläget glödhett. Tränaren Alex Neil är på väg att lämna Sunderland för ligakonkurrenten Stoke City FC och säkerligen tredubbla sin lön. ”I alla fall dubbla”. Spelarna verkar förkrossade, klubben sårbar.

Michael Walker hinner dock slå sig ned vid ett av kaféerna på centralstationen i Newcastle, beställa två koppar kaffe och ta med mig på en halvtimmes historielektion. Några få minuter berör honom själv. Boende i Newcastle från och till sedan 1984. Arbetande som sportjournalist, just nu på ansedda The Athletic.

De flesta minuter handlar dock om Newcastle United FC.

– Klubben grundades ungefär två gator upp där.

Michael Walker lyfter den ena armen och pekar ut genom fönstret. Året var 1892.

– De hade elva spelare, de hade en ordförande och de hade en tröja.

Den randiga. Den svarta och vita.

De nådde framgångar, guldåldrar. Främst i början av 1900-talet. Allra färskast dock runt 1995. Under ledning av Kevin Keegan utmanade klubben om Premier League-titlar.

– 1995 var den här staden elektrisk! Laget var så bra. De var ofta på tv på måndagskvällar, på Sky. Inte många hade Sky i sina hem så pubarna var fulla, säger Michael Walker.

– Jag ser den typen av glädje nu igen, men jag kan inte dela den.

Mike Ashely, ägare av Newcastle United 2007-2021. Foto: RICHARD LEE/BPI/REX / RICHARD LEE/BPI/REX/IBL REX FEATURES [DOWNLOADED]

Vi återkommer till det. Först ännu ett historiskt stopp. 2007, det var året då den brittiske affärsmannen Mike Ashley köpte Newcastle United. Det blev inte bra. Michael Walker berättar om en bristande ambition. Om uteblivna satsningar och ansträngningar.

– Klubben har en lång och stolt tradition av att vinna cuper. Det är en del av klubben och identiteten. De gjorde noll ansträngning i cuperna. Det finns en statistik som säger att de inte nådde en kvartsfinal eller semifinal på 13 år – eller något liknande.

Det finns en annan statistik som säger att klubbens snittplacering i Premier League var omkring 13 under Mike Ashleys styre. I det fanns dessutom flera nedflyttningar till Championship.

Michael Walker berättar också om att Mike Ashley behandlade Kevin Keegan, en av klubbens största genom tiderna, illa. Vidare går det läsa sig till hur han återkommande sålde lagets bästa spelare och mest använde klubben som en marknadsföringsyta för sin butikskedja Sports Direct.

– Det gick så långt att klubben behövde ge bort 10 000 säsongsbiljetter under förrförra säsongen. Folk gick i väg och sa: ”Vi gör inte det här längre”. Om Mike Ashley hade varit kvar hade Newcastle varit i andradivisionen nu och åskådarantalet hade varit runt 10 000. Det är kontexten för lyckan som är nu. Det kändes som en lättnad för många.

Det går att förstå. Extra mycket när de nya ägarna, Saudiarabiens statliga investeringsfond, signalerar något helt annat än vad Mike Ashley gjorde.

De har ambitioner. Det pratas om att Premier League ska vinnas inom fem till tio år.

De satsar. Dagen innan jag och Michael Walker möts har klubben värvat in Alexander Isak för runt 750 miljoner kronor, nytt klubbrekord.

– Isak-värvningen är en milstolpe. Storleken på den övergången och vad den säger om deras investeringar … Jag tror att den tar deras spenderande till 210 miljoner pund (2,6 miljarder kronor) Om de köper en till spelare under transferfönstret, vilket jag tror att de kommer göra, så har de spenderat en kvarts miljard pund (3,1 miljarder kronor). Då är du på Manchester Citys och Chelseas nivå när det kommer till spenderande.

Något Newcastle United-supportrarna inte är bortskämda med. Inte Newcastle-borna heller för den delen.

– Området här har känts försummat. De känslorna … Längst bort från London. Och de har behandlats som det. Det här är ett område som har känt sig distanserat geografiskt och känslomässigt från London. England har blivit väldig London-centrerat de senaste 30 åren. Allt kulturellt verkar handla om London.

Så när någon kommer och vill investera i Newcastle, ja …

Fakta: Newcastle United FC:s nya ägare Saudiarabiens statliga investeringsfond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, står för 80 procent för ägandet. Resterande 20 procent delas mellan PCP Capital Partners och RB Sports & Media. The Times har uppgett att Saudiarabiens statliga investeringsfond köpte klubben för nära 3,6 miljarder kronor. Fondens guvernör Yasir Al-Rumayyan tog över rollen som ny ordförande. Efter övertagandet blev Newcastle United Premier Leagues rikaste klubb. Saudiarabiens statliga investeringsfond uppges ha över 3 000 miljarder kronor i kassan. Köpet av Newcastle United är en del av Saudiarabiens projekt ”vision 2030” som bland annat handlar om att minska beroendet av olja och skapa mer variation i ekonomin. Tidigare har den statliga investeringsfonden startat upp den av många kritiserade golforganisationen LIV Golf. Visa mer

Samtidigt: Vad är priset för framgång? Saudiarabien, vars kronprins Mohammed bin Salman överser den statliga investeringsfonden, är en stat som vid upprepade tillfällen har kritiserats för sin brist på mänskliga rättigheter. De har inga demokratiska val, ingen religionsfrihet. De förknippas med religiös och sexuell diskriminering. Med fängslandet, tortyr … även med avrättningar. Tidigare i år ska Saudiarabien till exempel ha utfört en massavrättning av 81 personer. Dagen efter möttes Chelsea och Newcastle United i Premier League.

Mohammed bin Salman påstås dessutom vara den som ligger bakom mordet på den saudiske regimkritikern Jamal Khashoggi 2018.

– Från Amnestys perspektiv har Mohammad bin Salman varit direkt inblandad i krigsbrott och brott mot mänskligheten. Mordet på Jamal Khashoggi, det pågående kriget i Jemen, extrema förföljelser i Saudiarabien … Nyligen såg vi en person som har studerat i Storbritannien få 34 års fängelse för att ha twittrat kritiskt. Vi tycker inte att Premier Leagues ägare skulle ha tillåtit den typen av personer att ta kontroll över en klubb, säger Felix Jakens, kampanjchef på brittiska Amnesty.

Men det gjorde Premier Leagues ägare – mot en försäkran om att den saudiarabiska staten inte ska kontrollera klubben.

Felix Jakens fortsätter:

– Sedan tror vi inte att köpet handlar om sport eller om Newcastle. Det handlar om sportswashing och är en möjlighet för den saudiarabiska staten att använda Premier League för att köpa sig in i världens mest sedda fotbollsliga och skapa sig ett positivt narrativ av deras land.

Fakta: Sportswashing Sportswashing innebär att en individ, grupp, företag eller nationsstat utnyttjar idrotten i syfte att förbättra sitt rykte, till exempel genom att vara värd för ett mästerskap eller köpa en klubb. Termen har, vid sidan om ägarskiftet i Newcastle United, nämnts kring de olympiska spelen i Kina och det stundade världsmästerskapet i fotboll som arrangeras i Qatar. Så också kring fotbollsklubbarna Paris Saint-Germain (Frankrike) och Manchester City (England) vars ägare finns i Förenade Arabemiraten respektive Qatar. Visa mer

De supportrar som jag möter, och som är en del av den positiva majoriteten, tycks förstå att det finns en problematik med de nya ägarna. De är dock inte speciellt sugna på att ge den fokus eller utrymme. Eller att strida för att få till en förändring.

Ajaz Rafi och hans familj vandrar förbi utanför St James' Park när det bara har gått några minuter sedan Alexander Isak blev klar för klubben. Sexåriga Muadh har precis fått en matchtröja med ”Isak 14” på ryggen. Den grönvita tredjetröjan ska tilläggas. Den som har kritiserats på grund av en slående likhet med Saudiarabiens landslagsdress.

– Jag har bott här i hela mitt liv. Vi har aldrig fått några investeringar, säger Ajaz Rafi.

Så, du är positiv till ägarskiftet?

– Självklart är det saker som pågår, men det är andra klubbar som också har suspekta ägare. Det låter som att de kommer investera mycket vilket talar för en ljus framtid.

Tony Jackson instämmer. Han står utanför puben The Strawberry. Den ligger nästan vägg i vägg med St James' Park och tycks vara en plats som alla Newcastle United-supportrar har en relation till. Det är söndag och matchdag, Wolverhampton Wanderers borta.

Underläge i paus blir 1–1 till slut och Newcastle United är fortsatt obesegrat i Premier League 2022/2023.

– Ägandeskiftet är det bästa som har hänt mig i hela mitt liv.

Tony Jackson tillägger snabbt:

– Frånsett mina barn.

Du har inga problem med dem?

– Ägarna har väckt staden till liv. Om jag kunde beskriva övertagandet i ett ord skulle det vara ”spänning”. Allt vi vill är att ha någon som bryr sig om oss.

Är det värt att nå framgång på det här sättet?

– Varför inte? Är det värt det för Manchester City? För PSG? Chelsea? Nu är vi världens rikaste klubb! Och folk kommer alltid vara avundsjuka. ”Om det var min klubb skulle jag inte bry mig om mänskliga rättigheter”. Om West Ham hade köpts av saudierna hade de jublat.

Tony Jackson utanför The Strawberry, en välkänd pub i Newcastle United-kretsar. Foto: Linus Petersson

– Det är en underbar tid att vara ett Newcastle-fan, säger en annan supporter jag pratar med.

När jag frågar efter hans namn svarar han:

– Skriv Sappi i antikaffären.

Då gör vi det. Sappi och antikaffären hittas i Jesmond, en stadsdel belägen några kilometer från St James' Park.

– Vi kan höra vrålen från arenan ända hit när det är match. När Newcastle vinner … Det är hjärtat i staden! Och var så långt innan saudierna tog över. Det dikterar allt.

Vad tänker du om de nya ägarna?

– Jag tycker att det är bra! Mänskliga rättigheter, absolut. Jag förstår verkligen det. Men Qatar, de arrangerar VM. Deras mänskliga rättigheter är lika dåliga som Saudiarabiens. Sheffield United ägdes av saudiaraber. Det var inte mycket som sades då. PIF-fonden, som äger oss, äger delar av Disney och Facebook, men plötsligt blir det ett problem när de köper Newcastle. Folk som skriker, men fortfarande är på Facebook och Disney … Jag vet inte. Men jag bryr mig inte. De kan hugga av så många huvuden de vill så länge vi har ett lag som försöker.

På riktigt? Menar du det?

– Nej, alltså… Jag menar inte det så.

Jag ser på honom att han inte gör det. Samtidigt visar orden essensens i det som många Newcastle United-supportrar känner och tänker kring ägarskiftet: Vem som helst, bara inte Mike Ashley.

– Vi hade Mike Ashley i 14 år. Han var fruktansvärd, han var verkligen det, säger Sappi.

Hur reagerade du när ägarskiftet blev officiellt?

– Jag kunde inte tro det! Jag såg det på nyheterna. Jag gick direkt och köpte en flaska whisky. Drack i huset och firade.

Fakta: Newcastle United FC:s dyraste spelarköp 1. Alexander Isak, 750 miljoner kronor (från Real Sociedad 2022) 2. Joelinton, 500 miljoner kronor (från TSG Hoffenheim 2019) 3. Bruno Guimarães, 500 miljoner kronor (från Olympique Lyon 2022) 4. Sven Botman, 450 miljoner kronor (från LOSC Lille 2022) 5. Chris Wood, 300 miljoner kronor (från Burnley FC 2022) Visa mer

St James' Park, så många minnen. John Hird tänker tillbaka på när han tog med sig sina döttrar på match för första gången. Också på när han gick till arenan med sin mamma på hennes 80-årsdag.

Newcastle United FC, så mycket lycka. John Hird berättar om när klubben vann en av sina senaste cuptitlar.

– Jag var en liten kille, sex eller sju år. Pappa kom in till mig. Han hade festat, så klart. Han skrattade och grät på samma gång. Det var märkligt att se sin pappa gråta. Haha! Han hade gjort en klippbok med tidningsutklipp. Han sa: ”Ta den här och behåll den för alltid”. Jag har fortfarande kvar den! Den måste vara över 50 år.

Numera ger dock Newcastle United inte John Hird speciellt mycket lycka. Och det skapas definitivt inga nya minnen på St James' Park. John Hird har slutat gå dit. Han har gjort det på grund av de nya ägarna.

– Jag tycker inte att en stat ska äga en klubb. Det är illa nog att ha stora nationella företag som äger klubbar. Men en stat? Och dessutom en stat som Saudiarabien? Direkt när de kom in började jag kontakta personer som jag känner: ”Vad ska vi göra?”. Det jag fick tillbaka var att de var glada över att Ashley var borta och så undrade de: ”Varför kritiserar du Newcastle-fans?”.

John Hird suckar.

– Jag kritiserar inte Newcastle-fans. Jag är ett fan! Men bara för att du talar sanning, att du lägger fram fakta, så blir du kritiserad. Nästan som: ”Prata inte om det”.

John Hird nedslogs dock inte av det. Han startade en grupp på Facebook och kom i kontakt med en kille som fokuserade på Twitter. De gick samman och drog i gång en kampanjgrupp, NUFC Against Sportswashing. På många sätt är den symbolen för minoriteten av den svartvita supporterskaran som känner något annat än positivism.

– Den huvudsakliga känslan kring det här är: ”Vad kan vi göra? Det är inget vi kan göra”. Jo, det är mycket vi kan göra. Minns du Superleague? Det försvann på 24 timmar. Hur? Supportrarnas aktioner. Jag tycker att det visade: ”Hit, men inte längre”.

John Hird tycker inte att journalisterna i Newcastle har varit tillräckligt kritiska mot de nya ägarna. Dagen efter att klubben hade värvat Alexander Isak avslutade den tidigare storspelaren Malcolm ”Supermac” Macdonald sin krönika i The Chronicle med orden: ”Det vi har sett så här långt av den nya ledningen har varit utmärkt”. Foto: Linus Petersson

10-15 personer är aktiva i kampanjgruppen NUFC Against Sportswashing, enligt John Hird. Michael Walker är inte en av dem, men han delar deras motstånd mot de saudiska ägarna. The Athletic-journalisten säger:

– Det är dagar där du kan känna att din fotboll har blivit besegrad, 5–0. Du försöker hitta … Matchen förra söndagen var fantastisk.

Matchen då Newcastle United spelade 3–3 mot Manchester City.

– Du fastnar i det och njuter av det. Sedan, du vet. Det är den ultimata typen av sportswashing.

– Det ser ut att handla om sport, men det handlar om något annat. Det är min personliga åsikt. Men jag är inte representativ. Jag är en del av den en procenten, kanske två, som tänker så.

De ensamma procenten.

NUFC Against Sportswashing har organiserat möten, både fysiska och digitala. Nyligen gav de också ut ett magasin, ”Hailstones in the desert”. Den innehåller bland annat texter om, citat, ”offren för den saudiska staten” och sportswashing.

– Existerar verkligen sportswashing? Well, ett exempel: Under vinteruppehållet var Newcastle i Jeddah. De mötte ett lag från Saudiarabien. Samma vecka attackerade Saudiarabien Yemen, med missiler gjorda i Storbritannien, och dödade tre små barn som spelade fotboll. Folk säger: ”Vad är sportswashing?”. Det är sportswashing.

John Hird fortsätter:

– Jag kunde inte leva med mig själv om jag lät det här passera. Alltså, jag tror inte att de andra supportrarna är dåliga människor, självklart inte. De är desperata efter framgång, de har längtat. Men så här? Jag tycker inte att det är värt det.

Jag har pratat med Newcastle United-supportrar som säger att de har fått sin klubb tillbaka. Hur känner du kring det?

– Det är en myt. Klubben har köpts av en stat och en diktatur. Det är inte att få din klubb tillbaka.

– Men jag är en optimistisk person. Jag tror inte att folk kommer köpa det här så länge.

Du tror att ägarna kommer försvinna, likt Mike Ashley till slut gjorde?

– Jag tror att klubben kommer bli paria, kritiserad av andra klubbar. Jag kan också se fler organiserade rörelser för riktig fotboll. Det är prat om bojkott av VM i Qatar till exempel.

Hur många år ger du dem innan de är borta?

– Bra fråga. Jag tror att det kommer vara kortsiktigt. Jag tror inte att det kommer vara för evigt.

Dagen då Saudiarabiens statliga investeringsfond lämnar Newcastle United, om den kommer, lär John Hird återvända till St James' Park. Kanske tillsammans med hundratals, eventuellt tusentals, andra. Firandes?

Helt säkert är att han kommer minnas den dagen.