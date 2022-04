Under förra veckan blev det klart att Manchester United gjort klart med sin nya huvudtränare, Erik ten Hag. Den 52-åriga nederländaren kommer få ansvaret att se över renoveringen av lagets spelartrupp tillsammans med den sportsliga ledningen.

Men utöver spelartruppen finns det en annan renovering som är pressande för Manchester United – nämligen den av Old Trafford. Den mytomspunna och historiska arenan som varit klubbens hem sedan tidigt 1900-tal.

För drygt två veckor sedan gick United ut med ett pressmeddelande på sin hemsida där det stod att klubben kontrakterat en grupp konsulter. Deras uppgift är att rita upp en ”mästerplan” med målet att undersöka möjligheten att renovera Old Trafford.

”Fansen kommer vara hjärtat i processen”

De som står som ansvariga för den kommande mästerplanen är arkitektfirman Populus och managementkonsulterna Legends International. Båda firmorna arbetade tillsammans med Tottenham Hotspur när de bygde sin nya arena som invigdes 2019.

I pressmeddelandet på hemsidan skriver United följande:

– Arbetet med att utveckla olika möjligheter för Old Trafford kommer att påbörjas omgående med målet att markant förbättra upplevelsen för våra fans.

– Våra fans kommer vara hjärtat i den här processen som börjar med ett möte mellan konsulter och Manchester Uniteds rådgivarnämnd för fans i slutet av den här månaden.

– En liknande process är redan i full gång när det gäller klubbens träningsanläggning där vi utvecklar en mästerplan med målet att bygga en utökad, hypermodern anläggning för vårt damlag, herrlag och akademilag.

Pressmeddelandet från Manchester Uniteds hemsida. Foto: Skärmdump/Manchester United

Problem med läckage, dåligt wifi och råttor på planen

Innan vi börjar spekulera i eventuella kostnader för ett sådant enormt projekt kan vi etablera vad problemen faktiskt är.

Med blotta ögat ser Old Trafford mäktig ut. Arenan som kallas ”Theatre of Dreams” har en kapacitet för att ta emot över 75 000 åskådare vilket är överlägset mest för ett klubblag i England. Tvåa på den listan är Tottenham Hotspurs nybyggda superarena som tar 62 303 åskådare.

Men när man kollar under ytan har många fans funnit att ”Drömmarnas Teater” mer kan efterliknas en besökares mardröm – något som bland andra United-legenden Gary Neville påpekat vid återkommande tillfällen.

– Old Trafford behöver investeras i med flera hundratals miljoner pund. Den håller på att falla isär helt och hållet, sa Gary Neville i Sky Sports studio efter Uniteds 4-0-förlust mot ärkerivalen Liverpool för två veckor sedan.

Ett stort problem med Old Trafford är att arenan inte är tillräckligt vattenresistent. Inför Manchesterderbyt mot City 2019 drog en storm in över staden. Det tunga regnet som föll fick taket över vissa sektioner att ge vika och vatten öste ner över stolarna som lyckligtvis inte hade hunnit fyllas med åskådare än.

En liknande händelse inträffade under en OS-match mellan Spanien och Marocko 2012. Den gången var det åskådare på plats men de kunde flyttas till andra sektioner på Old Trafford av personalen då arenan inte var fullsatt den matchen.

Utöver läckaget finns det även en hel skara med mindre problem som behöver åtgärdas.

Till exempel finns det ingen storbildsskärm, journalister har påpekat brister i arenans wifi och det finns även ett problem med gnagare.

År 2015 rapporterade den brittiska tidningen Daily Mail att möss och råttor synts på flera håll i arenan. Skadedjuren hade tagit sig in i personalrum, i förvaringsrum bland maten och även ute på planen under matcher. En anledning till att möss och råttor synts på arenan tros vara att Old Trafford ligger precis intill en kanal där de normalt gör sin hemvist.

Men trots varningssignalerna agerade inte klubben vilket ledde till att hälsoinspektionen kritiserade United för att ”inte ha implementerat tillräckliga åtgärder för att kontrollera pestdjur”.

Glazerfamiljen roten till problemet enligt många

Sedan år 2005 har Manchester Uniteds ägare varit den amerikanska familjen Glazer. De första åren under dem var framgångsrika och United fortsatte vara en dominant kraft inom europeisk fotboll och vann en rad olika troféer.

Det började dock brista i Uniteds sömmar när klubbens legendariska tränare sir Alex Ferguson lämnade klubben 2013. Framgångarna började sina och efter att Ferguson lämnade har så många som sju managers tränat klubben. Erik ten Hag kommer bli den åttonde kommande säsong.

I takt med det har det börjat höjas kritiska röster mot klubbens ägare. Manchester United har enligt Sky Sports spenderat 903 miljoner pund (omkring elva miljarder kronor) netto på spelarövergångar, vilket är det mesta av alla klubbar i världsfotbollen.

Om de pengarna har investerats väl finns det en hel del åsikter om. Många av Uniteds nyförvärv på senare tid har fått utstå hård kritik av experter och av klubblegender. Det mest tydliga exemplet på det är lagkaptenen Harry Maguire som blev den dyraste mittbacken genom alla tider när han värvades. Han har sågats rejält vid många tillfällen av bland andra Roy Keane.

Men trots att spelare har kritiserats går det inte att neka att ledningen åtminstone har investerat rejält i truppen. Dock är det många som är rådande överens om är att det inte investerats i närheten tillräckligt mycket i Old Trafford.

– Om man kollar på Uniteds matcher på tv så ser arenan fantastisk ut men om du går runt här på plats och bakom kulisserna så syns det att den rostar och ruttnar, sa Gary Neville för några år sedan till Daily Mail.

Manchester United-legenden Gary Neville (cirkeln) har varit en av de mest vokala kritikerna mot ägarna Avram (vänster) och Joel Glazer (höger). Foto: MARTIN RICKETT / STELLA PICTURES / PA & MIKE EGERTON / STELLA PICTURES / PA

Enligt fotbollsbloggen Swiss Bramble som bland annat specialiserar sig på finanser inom fotbollen har Manchester United spenderat omkring 1,4 miljarder kronor på infrastruktur mellan perioden 2010-2020. I jämförelse har lokalrivalerna Manchester City spenderat 4,6 miljarder under samma period.

Den senaste investeringen Manchester United gjorde i Old Trafford var år 2020. Klubben spenderade då omkring 250 miljoner kronor i att bland annat covid-anpassa arenan, ett nytt biljettsystem samt att bygga ut de sektionerna som är anpassade för funktionsnedsatta. De sektionerna är nu hypermoderna några av världens främsta i den kategorin.

För att hitta den senaste riktigt stora investeringen måste vi gå hela vägen tillbaka till 2006. Då installerades nya sektioner i arenans nordvästra och nordöstra hörn på läktaren som i dag heter sir Alex Ferguson Stand. Det projektet gjorde att publikkapaciteten ökade med 8000 åskådare på Old Trafford.

Det är ändå något som Glazerfamiljen förtjänar beröm för, de ägde trots allt klubben 2006 – men faktum är att byggnadskontraktet redan var beviljat och arbetet var påbörjat innan de tog över som ägare.

Vad skulle det kosta att renovera Old Trafford?

Då kommer vi till den brinnande frågan – vad landar prislappen på om Manchester United ska renovera sin historiska hemmaarena?

Enligt Daily Mail står United inför tre alternativ.

Det första är att riva Old Trafford för att sedan bygga en ny hypermodern arena från grunden vilket skulle medföra en hel del problem. Förutom prislappen på omkring 18,5 miljarder kronor skulle det även innebära att United skulle bli tillfälligt hemlösa i omkring två säsonger så vida Manchester City inte har ett gästrum ledigt på the Etihad.

Det andra alternativet är att bygga ut läktaren som heter sir Bobby Charlton Stand. Utbyggnaden skulle göra att Old Trafford skulle kunna ta emot över 8 000 åskådare mer per match vilket innebär att den totala kapaciteten landar på omkring 83 000. Priset för det – omkring fem miljarder kronor.

Det tredje och förmodligen mest realistiska alternativet är att låta Old Traffords befintliga struktur stå kvar men att arenan skulle undergå ett grovt renoveringsarbete. Vad det skulle kosta är dock inte helt klart än då det fortfarande estimeras av de utomstående konsulterna.

Oavsett vilket alternativ Manchester United väljer kommer det förmodligen bli den största investeringen i Old Trafford sedan den historiska arenan blev klubbens hem – för över 100 år sedan.