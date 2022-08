Elon Musk: ”Jag kommer köpa Manchester United”

Den brittiska storklubben Manchester Uniteds supportrar har inte gjort någon hemlighet av att de gärna ser ett ägarbyte i klubben.

Så sent som under helgens bortaförlust mot Brentford Gtech Community Stadium på syntes banderoller i bortaklacken med budskapet: ”Time 2 go – Glazers out” (ungefärlig översättning: ”det är dags nu – bort med Glazers”, reds. anm.), syftandes till Glazer-familjen som alltså är ägare.

Elon Musk: ”Kommer köpa United”

Nu säger Teslagrundaren, tillika världens rikaste man, Elon Musk att han vill ta över, rapporterar Reuters.

I en tweet under natten mot onsdagen skrev han följande:

”Jag kommer köpa Manchester United, varsågoda.”

Hans tweet fick enorm spridning direkt – och skakade om hela internet och fotbollsvärlden.

Den skojfriske sydafrikanen har dock gjort sig känd för sina många, ibland märkliga, utspel på Twitter, konstaterar Sky News som i natt inte hade lyckats utröna om detta är ett spratt eller verklig köplust.

Elon Musk klargjorde dock under den tidiga morgontimman att det bara handlar om tomma ord.

”Det här är ett stående skämt på Twitter. Jag köper inga idrottsklubbar”, skriver han.

Twitterbråket

Elon Musk har under det senaste halvåret också visat sig vara en bångstyrig köpare.

I april lät han meddela att han skulle köpa Twitter, i början av juli drog han tillbaka köpet efter att först ha pausat det i maj och hävdade att Twitter blåst upp sina användarsiffror. I slutet av månaden lät han sedermera stämma företaget – detta efter att själv ha blivit stämd av dem.

