Efter kaoset: ”Jag har fått en personlig ursäkt”

Helgens stormöte mellan Manchester United och Liverpool fick ställas in, efter protester från tusentals supportrar utanför Old Trafford. Ett hundratal personer lyckades ta sig in på arenan och stormade planen, samtidigt som andra grupperingar blockerade spelarhotellet och hindrade lagen från att ta sig till matchen.

Fansens protester riktade sig mot klubbens ägare. Familjen Glazer har varit kritiserade under flera år, men missnöjet eskalerade i och med planerna på den så kallade superligan.

Under onsdagen, inför Uniteds Europa League-möte med Roma, gav tränaren Ole Gunnar Solskjaer sin syn på händelserna. Norrmannen beklagade att två poliser skadades i samband med protesterna.

– De har rätt till att protestera fredligt och det är en mänsklig rättighet att få sin röst hörd. Men när man går över gränsen och bryter sig in på arenan och det blir ett polisärende är det inte trevligt, säger Solskjaer enligt TV2.

Ole Gunnar Solskjaer om kritiken mot Manchester United

Enligt VG har Glazer-familjen tidigare kritiserats för brist på engagemang i klubben överlag, och brist på kommunikation mot supportrarna i synnerhet. Senast ägarna uttalade sig var i en intervju med Manchester United TV 2005.

– Jag har pratat med ägarna och fått en personlig ursäkt, och de ber om ursäkt till fansen. Jag vet att det påbörjats kommunikation med fler än mig. Det är en svår position för mig att vara i, för jag måste främst fokusera på fotbollen. Jag är säker på att det kommer kommuniceras bättre i framtiden, säger Solskjaer.

Under onsdagen försökte Skys reporter Sally Lockwood ställa frågor till Avram Glazer. I ett klipp Sky publicerat på Twitter syns dock hur delägaren endast kliver in i sin bil utan att ge någon kommentar.