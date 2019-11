Unai Emerys tid i Arsenal är över och i stället så är det nu klubbikonen Fredrik Ljungberg som tar rodret. I alla fall temporärt. Hans tränarstil är däremot ett frågetecken för många, eftersom hans erfarenhet är limiterad till hans tid som ungdomstränare och assisterande i Arsenal samt en kortare period som assisterande tränare i Bundesliga.

Vi tar en koll på hur ett Arsenal i Fredrik Ljungbergs regi kan utspela sig.

Att Halmstadssonen var tränare för ungdomslaget förväntas få en stor inverkan på hans laguttagningar. Han har lovordats av många av de allra största talangerna i Londonklubbens led.

– Han har varit med mig sen jag var 15 och sett mig göra fantastiska saker, men han säger alltid åt mig att vara ödmjuk och fortsätta arbeta hårt. Han var en spelare innan så han förstår hur jag känner mig, berättade jättetalangen Bukayo Saka tidigare.

– Han har varit en stor del av min utveckling.

Mittfältaren Joe Willock är inne på samma spår.

– Han är en fantastisk tränare. Han är en mentor för mig och har visat mig en massa bakom kulisserna som folk inte vet om.

Men vilken fotboll kommer Arsenals A-lag att spela nu?

Skiljer sig från Emery

I ungdomslaget så har Ljungberg följt samma filosofi som A-laget har haft sedan Arséne Wengers dagar. Fokus har legat på att spela med mycket tålamod och ett stort bollinnehav. Han vill se underhållande anfallsfotboll, likt den under hans egna glansdagar. När hans lag har tappat bollen så prioriteras att spelarna positionerar sig rätt och behåller hög press.

Men han skiljer sig något från sparkade tränaren Unai Emery. Ljungbergs filosofi har varit att det inte alltid är värt att ta risker för att bygga spel bakifrån, han motsätter sig inte långbollar vid behov eller att anpassa sig genom att spela kontringsspel.

Ungdomsspelarna har vittnat om att Ljungberg ställer väldigt höga krav under träningar och är noga med att ha nära kontakt med sina spelare. Svensken lägger enormt fokus på att utveckla spelarna individuellt, och sägs ha ett hököga för detaljer.

Han är känd för att vara tystlåten, men när han talar så lyssnar spelarna upp enligt personer med insyn.

– Spelarna lyssnade noga när han pratade, för de såg upp till honom när det var yngre, säger Wolfsburgjournalisten Leonard Hartmann till BBC.

När spelarna vill träna extra på någon del av sitt spel efter ordinarie träning så är det också Ljungberg som frivilligt anmäler sig för att hjälpa till.

Så... vilka spelare kan vi förvänta oss att se i Arsenals elva framöver?

Om vi börjar från det egna målet så är det inget snack om att Bernd Leno kommer fortsatt förtroende mellan stolparna. Han har varit en av få ljusglimtar under säsongen.

Sommarförvärvet Kieran Tierney har redan blivit förstavalet som vänsterback medan Hector Bellerin fortfarande letar efter formen. Det finns däremot ingen annan renodlad högerback i truppen, men alternativen är Chambers och Maitland-Niles. Utöver de vanligt figurerande namnen i backlinjen – som Sokratis, Luiz och Chambers – så kan fansen få se mer av 19-årige Zech Medley framöver.

Den 1,96 meter långa, tekniska, mittbacken var ordinarie i Ljungbergs U23-lag och har fått göra ett fåtal A-lagsmatcher hittills där han har imponerat med sitt lugn.

Doldisen som kan få chansen

På mittfältet så har Matteo Guendouzi cementerat sin plats efter en jättesäsong. Stortstjärnan Mesut Özil har som bekant lämnats utanför truppen stora delar av säsongen av Emery. Ljungberg uppges ha en god relation med Özil, vilket talar för att han blir ett ordinarie namn i startelvan igen.

Sannolikt kommer också Joe Willock få många chanser att imponera. Han har fått ett gäng starter i år och har visat sig orädd även i PL, och står väldigt nära Fredrik Ljungberg sedan tiden i U23-laget. I svenskens elvor han han mest använts i Özil-rollen som central anfallande mittfältare, men under den här säsongen har han även använts som mer av en box-to-box-mittfältare.

Lucas Torreira har däremot spelat sig in i elvan igen under den senaste månaden, och det är tveksamt att Ljungberg skulle riskera hans självförtroende genom en petning den närmsta tiden.

En doldis som kan träda fram på mittfältet är Robbie Burton, som Ljungberg personligen rekommenderade till Emery inför försäsongslägret, och som han är ett stort fan av. Som minst lär han få chansen i cupspelet, men det finns även en möjlighet att vi får se honom göra PL-debut under säsongen.

I anfallet så blir frågan om ”Freddie” kan ingjuta självförtroende i rekordvärvningen Nicolas Pepe igen, som inte har imponerat alls under sin debutsäsong. Bukayo Saka får ses som den hetaste kandidaten till en ytterplats annars. 18-åringen ser Ljungberg som sin mentor, och har varit den som han gått till för råd även under Emerys regi.

Under tiden i U23 så använde sig Ljungberg oftast, och framgångsrikt, av en 4–2–3–1-formation.

En Arsenalelva under Fredrik Ljungberg skulle kunna se ut som följande:

Bernd Leno;

Hector Bellerin, Sokratis Papastathopoulos, David Luiz, Kieran Tierney;

Matteo Guendouzi, Lucas Torreira;

Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil, Bukayo Saka;

Alexandre Lacazette.

Just nu så finns däremot mindre oro kring bland andra Luiz och Bellerin som dras med skador. Den största frågan är kanske huruvida Ljungberg kommer ge Pepe chans efter chans att anpassa sig till PL, han är trots allt den enda naturliga högeryttern. Att ha Saka eller Aubameyang på den kanten är inte optimalt, men alternativet är ojämne Maitland-Niles.

Under söndagen så får vi första ledtråden på hur Arsenal kommer att se ut framöver i matchen mot Norwich.

Källor: The Guardian, The Metro, The Athletic, The Sun, BBC

