”Det var väl självklart att straffet skulle reduceras”

De skulle ha stängts av från Champions League-spel i två år och dessutom böta omkring 300 miljoner kronor efter att Uefa ansåg att Manchester City gjort sig skyldiga till brott mot financial fair play-reglerna.

En överklagan och några månader senare kan klubbens största stjärnor sluta be sina agenter leta nya klubbar och de som eventuellt var lite nervösa kan andas ut igen.

Manchester City får spela Champions League framöver, och boten skrämmer inte direkt slag på klubbens ekonomer.

Ingen är förvånad, men det betyder inte att saker och ting har gått rätt till.

Den korta förklaringen till att City straffas överhuvudtaget är att ägaren Sheijk Mansour har lagt in mer pengar i klubben än vad Uefas regelverk tillåter. Detta ska framför allt ha skett under några år i början av 10-talet då pengar som kom från just ägaren maskerades som sponsorpengar. Bluffen avslöjades i läckta dokument för ett par år sedan och till slut hade inte Uefa något annat val än att straffa klubben hårt.

Financial fair play-reglerna finns ju trots allt till av precis den här anledningen. Att klubbarna ska bygga hållbara ekonomier där ägare inte ska kunna finansiera till exempel övergångar och spelarlöner ur egen ficka.

City har så klart överklagat beslutet, och i det finns egentligen ingen kritik mot dem. Champions League är viktigt för såväl klubbar som spelare, inte minst av ekonomiska skäl. Blir en klubb avstängd i två år går miljarder förlorade och dessutom försvinner en del av prestigen med att spela för den, en del av deras attraktionskraft. De största spelarna och ledarna sätter onekligen ett stort värde i att representera en klubb som förväntas kunna vara med och slåss om alla de största titlarna.

Manchester City har redan några av världens största fotbollsstjärnor och dessutom en av de bästa tränarna i moden tid. Dock hade det förmodligen inte sett ut så länge till om originalstraffet hade stått sig.

Men baserat på allt vi vet om hur Uefas financial fair play-regler (inte) fungerar i praktiken visste väl alla att det inte skulle göra det?

När domen först offentliggjordes av Uefa hade det ett kraftigt symbolvärde, att en av de största klubbarna utesluts ur den största turneringen. Men tyvärr stannade det också där. För precis som det har funnits vägar runt Financial Fair Play tidigare skulle det så klart finnas det här också. En preskriptionstid som löpt ut till exempel. Men även om de exakta anledningarna till att idrottens skiljedomstol har hävt avstängningen inte är kommunicerade än kan vi konstatera att Manchester City precis tog sin viktigaste seger den här säsongen.

Att de i stället för att uteslutas ur Champions League bara ska betala 100 miljoner kronor i böter för att de inte samarbetat med Uefa under utredningen drabbar ingen fattig om vi säger så.

Samtidigt går den största förloraren av alla, Uefa, ut med ett futtigt pressmeddelande där de envisas med att påpeka FFP-reglernas viktiga roll de senaste åren samt står fast vid sina principer om hållbara ekonomier i fotbollsklubbarna.

Vilka principer? Vad är det som de menar har fungerat så bra? Man förstår ju varför pressmeddelandet avslutas med att de inte kommenterar ärendet ytterligare.