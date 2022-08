Matchuret har precis tickat över fem minuter på Estadio Anoeta under söndagen. Barcelona har tagit en tidig bortaledning mot Real Sociedad, men hemmalaget är inte särskilt omskakat där och då. De pressar högt mot Barcelonas backlinje och lyckas vinna tillbaka bollen.

Tämligen omgående skickas en djupledsboll mot Alexander Isak som dragit i väg i djupet. Han får ett par meters lucka till sin närmsta försvarare och chippar iskallt bollen över Marc-André ter Stegen i Barcelonas mål.

Det blir Real Sociedads enda mål i 1-4-förlusten. Och sannolikt Alexander Isaks sista mål för klubben.

För samtidigt som Real Sociedad på onsdagen publicerar en video där Isak och hans lagkamrater tränar inför helgens bortamatch mot Elche har nyheten briserat. Flera medier, spanska som engelska och internationella rapporterar samma sak. Newcastle har gjort klart med Isak till en kostnad av 740 miljoner kronor, en summa som kan stiga med ytterligare 50 miljoner kronor.

En rekordförsäljning av Real Sociedad och ett rekordköp av Newcastle.

En övergång som verkade avskriven tidigare under sommaren.

Spelet bakom Isaks övergång till Newcastle – därför var det inga läckor

Efter att Isak tidigare kopplats ihop med allt från Barcelona till Arsenal så florerade det rykten som placerade svensken i Newcastle, som under fjolårssäsongen köptes upp av den saudiska investeringsfonden PIF.

Men lika snabbt som ryktena uppstod så slogs de ner. Trots att Newcastle i PIF hade Premier Leagues rikaste ägare så var Isak för dyr.

Enligt lokaltidningen Chronicle så var Newcastle beredda att betala runt 500 miljoner kronor för Isak, en summa som Real Sociedad ansåg vara för låg.

”Newcastle gillar verkligen Isak, men Real Sociedads prislapp på honom är för hög för dem”, skrev Daily Mailjournalisten Craig Hope på Twitter i juli. I samband med det rapporterade Daily Express att Newcastle ”gett upp jakten” på Isak just på grund av prislappen.

I stället började Newcastle kopplas ihop med andra spelare.

Atalantas Luis Muriel var aktuell, precis som Benficas Goncalo Ramos. Så sent som på onsdagsmorgonen rapporterade Newcastle att Watfords unge anfallare Joao Pedro var klubbens främsta prioritet.

Men bakom kulisserna hade ingenting egentligen förändrats.

– Övergången kommer från ingenstans på ett sätt, för Newcastle tyckte att han var för dyr tidigare i somras. Men det är en spelare de desperat ville ha och de har lyckats hitta ett sätt att få till affären, säger The Athletics Newcastlekorrespondent Chris Waugh.

– De återupplivade sitt intresse i Isak först för några dagar sedan och har simultant förhandlat med ett par andra spelare, det är därför de lyckats förhindra att några rykten läckt ut.

Uppgifter som backas upp av den italienska journalisten Nicolo Schira. Enligt honom har Isak varit Newcastles högsta prioritet att värva sedan den 10 juli.

”Allting avgjordes på 24 timmar”

Det säger Beñat Barreto, journalisten på lokaltidningen Diario Vasco som avslöjade övergången, med. Enligt honom har det funnits en överenskommelse mellan Isak och Newcastle om ett kontrakt i flera veckor.

Men först i måndags kom Newcastle med ett första erbjudande på runt 450 miljoner kronor.

– Real Sociedad accepterade inte det, säger Barreto.

Sen gick det fort.

Newcastle har fått en bra start på Premier Leaguesäsongen med en seger och därefter två raka kryss mot Graham Potters succélag Brighton och de regerande mästarna Manchester City. De sistnämnda lyckades de dessutom göra tre mål på, så målskyttet har inte varit ett akut problem för klubben.

Men trots det valde de att betala en övergångssumma som Real Sociedad omöjligt kunde tacka nej till.

– På tisdagen kom Isaks agenter till Real Sociedad med ett nytt erbjudande, nu på 750 miljoner kronor och det kunde klubben inte tacka nej till. Allting gick väldigt fort, det var klart på 24 timmar.

Teorin: Det fick Newcastle att omvärdera Isak

Spanska AS skriver att såväl Casemiros övergång från Real Madrid till Manchester United som Diego Carlos flytt till Aston Villa spelar in. Tidningen skriver att de engelska klubbarna ”anat en svaghet” när de sett att de kan släppa sina nyckelspelare om man erbjuder tillräckligt mycket pengar. Vilket enligt tidningen kan ha spelat in i att Newcastle agerade nu.

– Newcastle har omvärderat situationen och bestämde sig att betala mer pengar nu, säger Chris Waugh.

Enligt Barreto berodde den plötsliga och stora ökningen av budet på att Newcastles ägare kände sig stressade.

– Ägarna fick panik över att de inte gjort någon stor värvning och det bara är en vecka kvar på transferfönstret.

Övergången är inte offentliggjord än , men det verkar enbart vara en formalitet nu. Isak ska vara överens med klubben om ett kontrakt till 2027, men hans debut i Newcastle kan dröja.

Waugh säger att Callum Wilson, trots de stora pengarna Newcastle investerar i Isak, alltjämt är lagets förstaval som anfallare.

– Men hans skadeproblem innebär att Newcastle behöver en stabil backup. Dessutom ser de Isak som en spelare som kan spela på alla offensiva positioner i Newcastles 4-3-3-uppställning. Det är dock inte särskilt troligt att han stressas in i startelvan av tränaren Eddie Howe.

Nästa ligamatch för Newcastle är bortamötet mot Wolves på söndag. Det återstår att se vilken roll Isak kommer spela i den matchen.

