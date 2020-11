De ber om ursäkt efter orden om Harry Kane

Under söndagen skrev Harry Kane in sig i historieböckerna när han satte Tottenhams 2-1-mål mot Brighton. Med segermålet tog sig Kane in på topp 10-listan över de bästa målgörarna någonsin i Premier League och hans lag ligger nu tvåa i serien efter sju omgångar.

Harry Kane har gjort hela åtta assister och sex mål på de sju inledande matcherna i Premier League men det var något annat som blev omtalat i ESPN:s sändning efter matchen mot Brighton.

Ett klipp som spridits visar hur programledaren Alexis Nunes och experten Mark Ogden först började prata om Kanes karriär innan de kom av sig. I stället började de klanka ner på hans röst och håna honom samtidigt som ytterligare en person bakom produktionen också använde nedsättande ord om Kane.

Harry Kane förolämpad i ESPN

– Jag hatar att höra honom prata. Han har en konstig röst, sa producenten bland annat.

Alexis Nunes avslutade konversationen som varade i ungefär en halv minut.

– Hans röst, bokstavligen... Tur att en person som pratar så spelar fotboll.

Klippet från ESPN:s studio spreds snabbt i sociala medier och ledde till upprörda reaktioner. Det har också gjort att Mark Ogden bett om ursäkt.

”Ett olämpligt samtal med vår producent publicerades av misstag under en kort tid innan det togs ner. Våra kommentarer var helt klart respektlösa och beklagliga. Vi hyser den största respekten för Harry Kane, han är ett fullblodsproffs och en förebild för ungdomar”, skriver Ogden på Twitter.

Han fortsätter sedan:

”Vi har kontaktat Tottenham Hotspur för att att uppriktigt be om ursäkt till dem och till Harry, dessutom ber vi om ursäkt till klubbens supportrar och till ESPN:s tittare.”

Även Alexis Nunes ber om ursäkt.

”Han och fansen förtjänar bättre från oss”, skriver hon på Twitter.

