Datumet klart: Då vill de spela igen

Den nionde mars besegrade Liecester Aston Villa med 4-0. Sedan dess har det inte spelats någon Premier League-fotboll på grund av coronavirusets spridning i England.

Nio omgångar återstår av ligan där Liverpool behöver två segrar för att vinna sin första ligatitel på 30 år.

När - eller ens om - säsongen ska slutföras har varit osäkert. Nu rapporterar ESPN att fotbollsklubbarna i England har tagit sikte på 6 juni som datum för att återuppta säsongen.

ESPN hänvisar till ”källor nära The Football League” där Championship, League One och League Two ingår. En videokonferens med de 20 Premier League-klubbarna för att diskutera säsongen är planerad till fredag.

Enligt ESPN ska lagen inleda en kortare försäsong den 16:e maj. England befinner sig alltjämt i ”lockdown” för att stoppa spridningen av coronaviruset, men klubbarna ska vara hoppfulla att trots det få tillstånd att börja spela inför tomma läktare i juni.