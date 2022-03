Därför har Chelsea kvar sponsorn Tre på tröjan

De brittiska sanktionerna mot ryske oligarken Roman Abramovitj som meddelades förra veckan slår hårt mot Premier League-giganten Chelsea. Klubben får bland annat inte sälja biljetter till supportrar, värva spelare eller skriva nya kontrakt.

Dessutom har flera sponsorer agerat mot Chelsea, bland annat Hyundai och Tre.

Telekomföretaget Tre gick i veckan ut med att avtalet med klubben pausas. Sponsoravtalet uppges vara värt över en halv miljard svenska kronor per år.

”Mot bakgrund av regeringens nyligen meddelade sanktioner har vi bett Chelsea FC att tillfälligt stänga av vårt sponsorskap till klubben, inklusive borttagningen av våra märken från tröjor och runtom på arenan tills vidare”, skrev Tre i ett uttalande.

”Varför bär de fortfarande loggan?”

Men när Chelsea-spelarna gick ut på Stamford Bridge för att möta Newcastle på söndagen var tröjorna oförändrade och logotypen kvar, något som höjde på ögonbrynen hos vissa.

”Varför bär Chelsea fortfarande Tre-loggan på sina tröjor?”, löd en rubrik på sajten Four Four Two.

”Chelsea bär fortfarande sin sponsor trots att Tre bad dem att ta bort loggan omedelbart”, twittrade fotbollssajten Goal.

AP-journalisten Rob Harris framförde i sin tur teorin att Tre inte är särskilt oroade över att deras företagsmärke fortfarande syntes tydligt i Chelsea-sammanhang.

”Uppenbarligen har det ursprungliga uttalandet fäktat bort frågor som företaget stod inför”, skrev Harris på Twitter.

Förklaringen: Inga reservtröjor

Någon officiell förklaring till varför märket finns kvar har inte kommit från varken Chelsea eller Tre.

Enligt uppgifter till sajten I news finns det dock flera förklaringar.

För trots diskussioner mellan parterna under veckan nåddes ingen lösning på hur klubben skulle hinna ändra tröjornas utseende i tid till söndagens match mot Newcastle då Chelsea enligt uppgifterna inte har några andra matchtröjor på lager.

Dessutom är Chelseas kreditkort numera spärrade, vilket ställer till problem. Det kan göra att klubben inte har möjlighet att köpa in nya matchställ att använda och kan tvingas täcka över sponsorn på de befintliga tröjorna i fortsättnignen, skriver I news.