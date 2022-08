Det var i april tidigare i år som det blev uppståndelse kring Cristiano Ronaldo.

Detta efter att superstjärnan, i ett vredesutbrott, till synes slagit en telefon ur handen på en ung Evertonsupporter som stod och filmade spelarna.

Nu skriver brittiska Daily Mirror att polisen under onsdagen gått ut med ett uttalande där man bekräftar att man förhört Cristiano Ronaldo, och att det ska ha skett på frivilliga grunder.

”Vi kan bekräfta att en 37-årig man frivilligt deltog och intervjuades under försiktighet i samband med en anklagelse om misshandel och brottslig skada. Anklagelsen rör en incident efter matchen mellan Everton och Manchester United på Goodison Park lördagen den 9 april”, skriver polisen enligt Daily Mirror.

Har gått med på att kompensera supportern

Vidare skriver tidningen att Ronaldo har gått med på att ge den 14-årige Evertonsupportern kompensation efter händelsen, och att fallet nu är avslutat.

Ronaldo har tidigare bett om ursäkt för incidenten på sociala medier.

”Det är aldrig lätt att hantera känslor i svåra situationer, som den som vi befinner oss i nu. Men oavsett så måste vi alltid vara respektfulla, ha tålamod och föregå med gott exempel för de unga som följer sporten. Jag vill be om ursäkt för mitt utspel och om möjligt bjuda in supportern till en match på Old Trafford”, skrev Ronaldo då.

12-åriga Nelia matförgiftades under fotbollscupen i Luleå