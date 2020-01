Citys bakslag: Tappar segern i sista minuten

Förra söndagen blev Sergio Agüero historisk när han gjorde två mål mot Aston Villa och blev den utländske spelare som gjort flest mål i Premier League någonsin.

Han passerade då Thierry Henry och har nu dessutom utökat ledningen gentemot spelarna som ska jaga honom i framtiden. Agüero trodde nog också att han hade skjutit segern till Manchester City hemma mot Crystal Palace när han på egen hand vände matchen efter Cenk Tosuns ledningsmål för Palace i första halvlek.

I den 82:a minuten stötte Agüero in 1-1 på ett inspel och fem minuter senare nickade han också in 2-1 till hemmalaget.

Fernandinho gjorde självmål på övertid

Ett ödesdigert självmål på övertid signerat Fernandinho gjorde dock att Manchester City bara fick med sig en poäng. Fernandinho var olycklig när Wilfried Zaha tog sig fram i straffområdet och spelade in en hård boll som styrdes in till 2-2 via brasilianaren.

Pep Guardiola var besviken efter poängtappet.

– Det var en jämn match och tyvärr kunde vi inte vinna, säger Guardiola till BBC efter matchen.

– Det är svårt att analysera när de inte har så många chanser och vi hade många utan att kunna vinna.

Cenk Tosun gjorde mål i sin första match för Crystal Palace och är mer nöjd med de delade poängen.

– Vi gjorde en bra match. Vi visste att City skulle ha mer bollinnehav men vi gjorde två fina mål och jag är glad att jag fick göra ett av dem, säger den turkiske anfallaren till Sky Sports.

Även Arsenal tappade poäng

I och med poängtappet ligger Manchester City 13 poäng efter Liverpool på förstaplatsen och har dessutom två matcher mer spelade.

Ett annat storlag som tappade poäng under söndagseftermiddagen var Arsenal som spelade 1-1 hemma mot Sheffield United. 18-åringen Gabriel Martinelli gav Arsenal ledningen men Sheffield United kvitterade i den 83:e minuten. Mikael Arteta har därmed fortfarande bara en seger i Premier League som Arsenal-tränare.