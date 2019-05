Chockvändningen: ”En affär är möjlig”

Det var i ett videoklipp, publicerat av Atletico Madrid själva, som Antoine Griezmann gav besked om att han kommer att lämna klubben i sommar.

– Det har varit ett jobbigt beslut att välja den här vägen, men just nu känner jag att det är vad jag behöver. Jag vill tacka er för all kärlek ni har gett mig under de här fem åren där jag har vunnit mina första riktiga titlar och stora troféer med klubben, sa Griezmann i snutten.

Griezmann till United?

I princip hela fotbollsvärlden har tagit för givet att Griezmann kommer att skriva på för Barcelona, som har visat intresse för fransmannen tidigare. Men nu kommer brittiska The Independent med uppgifter som pekar i ett annat håll.

Tidningen i fråga skriver att delar av Barcelonas ledning tvekar kring att betala Griezmanns skyhöga utköpsklausul på 1,2 miljarder kronor och skulle föredra att lägga pengarna på andra spelare. Enligt The Independent ger detta nytt hopp åt en annan storklubb med ett dokumenterat Griezmann-intresse: Manchester United.

”Det kan leda till att Griezmann har ett ödesval framför sig, och källor har sagt till The Independent att han har återupptagit kontakten med United och att en affär är möjlig”, skriver tidningen.