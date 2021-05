Stort bråk bryter ut i slutminuterna

Chelsea tog emot Leicester i en kamp om att säkra de åtråvärda Champions League-platserna i toppen av tabellen. Det var andra gången på endast några dagar som dessa lag möttes, då de även spelade FA-cupfinalen tidigare under helgen, som Leicester vann med 1-0.

Nu ville Londonlaget ta revansch.

Werner med flera bortdömda mål

Timo Werner var onekligen sugen på just det, då han hamnade i rampljuset under flera tillfällen i den första halvleken.

Tysken fick ett mål bortdömt för offside via VAR, ett annat mål bortdömt för att han slog in den med handen, via VAR. Han blev även fälld i straffområdet utan att få straff.

Trots alla dessa händelser gick lagen till halvtidsvilan med ett mållöst resultat.

Tidigt i den andra halvleken skulle dock Chelsea göra det första målet tillslut. Framför 8000 hemmasupportrar petade Antonio Rüdiger in bollen med låret, efter ett inlägg av Ben Chilwell som skarvades vidare av Cesar Azpilicueta.

Hemmalaget fortsatte att ha kontroll över matchen och i den 66:e minuten blev Werner fälld i straffområdet ännu en gång. Denna gång fick de en straff som Jorginho förvaltade och Chelsea gick upp i en 2-0-ledning.

Leicester reducerade – efter slarv

Trots övertaget släppte Londonlaget in ett mål.

Mateo Kovacic var slarvig i backlinjen och tappade bollen till Wilfred Ndidi, som hittade fram till en fristående Kelechi Iheanacho. Nigerianen kunde enkelt placera in reduceringsmålet, i den 76:e minuten, och det var plötsligt nerv i matchen.

Stort gruff i slutminuterna

I slutminuterna av matchen blev det rejält med gruff efter att Ricardo Pereira stämplade Chilwell. Flera spelare och personer från båda staberna rök ihop i en stor klunga, men det skedde aldrig något allvarligt.

Chelsea höll emot och vann tillslut matchen med 2-1.

Tuchel: ”De är hemska mot oss”

Efter matchen var Chelseas tränare Thomas Tuchel nöjd över insatsen.

– Det var en stark insats och välförtjänt. Det finns ingen tid att fira, jobbet är inte gjort än, vi har två matcher kvar. Jag är väldigt glad att vi fick spela framför supportrarna, det gjorde stor skillnad i dag, säger han till BBC Sport.

Han var även kritisk mot domaren som inte gav Werner en straff i den första halvleken.

– Det var en klar straff. De är hemska mot oss, det är tredje gången i rad. Detta måste sluta, men vi var inte oroliga i halvlek, säger han till Sky Sports.