Det har varit den stora snackisen i den engelska fotbollen sedan helgen. Ligacupfinalen mellan Chelsea och Manchester City var inne på sina sista minuter när Kepa Arrizabalaga signalerade att han hade ont. Tränaren Maurizio Sarri noterade detta och förberedde reserven Willy Caballero för ett byte.

Då viftade Kepa ilsket med armarna och vägrade att byta – trots att fjärdedomarens skylt redan var i vädret. Sarri blev lika arg tillbaka och såg vid ett tillfälle ut att vara på väg att storma ut ur arenan. Kepa blev dock kvar i målet och Chelsea föll i den följande straffläggningen.

Kepa får böter

Nu har Chelsea meddelat att de har straffat Kepa med en veckas lön i böter.

– Jag begick ett stort misstag i hur jag hanterade situationen. Jag vill be om ursäkt till tränaren, Willy, mina lagkamrater och till klubben. Jag har bett om ursäkt och nu vill jag också be om ursäkt till supportrarna. Jag kommer att lära mig av det här och tänker acceptera alla former av straff som klubben finner lämpliga, säger Kepa i ett uttalande på klubbens hemsida.

– För mig är ärendet avklarat. Vi stod för en väldigt bra laginsats och det är synd att den här händelsen har överskuggat en i övrigt väldigt välspelad cupfinal, säger Sarri.