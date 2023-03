Chelsea tog tredje raka segern – slog Leicester

Graham Potters Chelsea har haft en väldigt tung säsong och röster har höjts kring om Potter ska leda laget framåt eller ej. Men den senaste veckans resultat tyder på en liten bättring från Londonklubben.

Förra helgen besegrades Leeds United med 1-0 efter ett mål från mittbacken Wesley Fofana. Men den riktigt viktiga segern i sammanhanget kom först på onsdagen. Då vände Chelsea underläget från första matchen mot Dortmund i Champions League till seger med 2-1 totalt och 2-0 för kvällen.

Under lördagen väntade sedan Premier League-fotboll igen, då huvudstadsklubben besökte Leicester City.

Hemmalaget hade fyra raka förluster med sig in i matchen och den nedåtgående trenden skulle märkas även under lördagens match. Chelsea gjorde ledningsmålet tidigt genom Ben Chilwell och det såg ut som att bortalaget även hade lyckats utöka ledningen när Joao Felix styrde in ett inlägg från Ruben Loftus-Cheek i mål efter 30 minuter.

Men målet dömdes bort efter VAR-granskning och Leicester skulle få en biljett in i matchen inte alltför långt senare.

Spiken i kistan – i femte övertidsminuten

Patson Daka kvitterade strax innan paus men Chelsea skulle få sista ordet i den första halvleken. Kai Havertz lobbade in 2-1 när han fick foten på en chippad boll från Enzo Fernandez. Detta var i den femte övertidsminuten av första halvleken.

Efter Havertz mål återhämtade sig aldrig Leicester City och Mateo Kovacic kunde sätta spiken i kistan i den 78:e minuten med ett 3-1 mål.

Mot slutet av matchen blev Leicesters mittback Wout Faes utvisad. Matchen spelades av lugnt och stilla sen för Chelsea.

Det innebär därmed en tredje raka seger för Graham Potters lag – som behåller tiondeplatsen i Premier League.