Galna minuter sänkte United: "Var skamliga"

Manchester United är ett pressat lag med en pressad tränare. Säsongsinledningen har varit allt annat än vad storklubben hade hoppats på. Med ett par skakiga resultat bakom sig gästade de Leicester, som är ett annat lag som inte har varit särskilt bra så här långt.

Första halvleken var en intensiv sådan och det var bortalaget som skulle ta ledningen. Mason Greenwood fick bollen på sin kant, vek in, och drog iväg ett jätteskott som satt stolpe in och betydde 1-0. Därefter tog hemmalaget över och då kom också 1-1. Harry Maguire slarvade i försvarsspelet, Youri Tielemans fick bollen och skruvade in den i bortre – ett riktigt drömmål.

Pressen ökar på Solskjaer

I den andra halvleken blev det dramatiskt och händelserikt. Först tog Leicester ledningen med en kvart kvar. Därefter satte Marcus Rashford 2-2 efter fenomenal passning av Victor Nilsson Lindelöf. Sekunder efter 2-2 återtog Leicester ledningen igen när Jamie Vardy satte 3-2. United satsade för 3-3 men hemmalaget höll undan och vann matchen till sist med 4-2. Resultatet innebar att trycket ökar på Solskjaer som är hårt kritiserad för lagets prestationer.

– Defensivt var United skamliga. Jag måste vara ärlig, det här laget, med så många världsspelare, spelar inte som ett lag. När de väl får in ett resultat så beror det på den individuella prestationen, säger BBC-experten Alex Hutton.

