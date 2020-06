”Blev helt fel – jag hade Harry Potter i huvudet”

Manchester Uniteds 22-årige stjärnanfallare är just nu på allas läppar. I går stod det klart att den brittiska regeringen backar i beslutet att dra in matbidraget till utsatta barn under sommarlovet.

Detta efter påtryckningar från Marcus Rashford.

Det var han som startade kampanjen, där han i ett öppet brev till regeringen bad makthavarna att tänka om gällande matkupongerna. Det omedelbara svaret var nej, men i går kom beskedet att premiärministern Boris Johnson gjort en tvärvändning.

Rashford växte själv upp med en ensamstående mamma i Manchester och vet precis hur det är att leva under väldigt knapra förhållanden. Det var först när han elva år gammal han plockades upp av Manchester Uniteds ungdomsakademi som han fick uppleva det som så många andra barn ser som en självklarhet.

Mat på bordet.

– Det som familjer går igenom nu, det tvingades jag gå igenom och det är väldigt svårt att hitta en väg ut. Det är väldigt viktigt för mig att hjälpa människor som har det svårt, sa Rashford i BBC:s morgonprogram i måndags.

Marcus Rashford: ”Vet inte vad jag ska säga”

När beskedet från regeringen kom under tisdagen kunde Rashford knappt förstå vad som hänt. Regeringen kommer att betala 1,5 miljarder kronor för drygt 1,3 miljoner brittiska barn under sommarlovet.

”Jag vet inte vad jag ska säga. Se vad vi kan göra tillsammans. Det här är England 2020”, skrev han på Twitter och vände sig mot ministrarna:

”Det här handlade aldrig om mig eller er. Det här handlade inte om politik. Det här handlade om att hjälpa utsatta föräldrar i världen och jag erbjöd en plattform för att deras röst ska höras. Jag är stolt över att vi har lyssnat och gjort det som är rätt. Barns hälsa ska alltid vara prioriterad”.

Marcus Rashford hyllas unisont över fotbollsvärlden och det är knappast en överdrift att han på väldigt kort tid seglat upp som en av landets mest älskade personer.

Grodan i tv: ”Daniel Rashford”

Under onsdagsmorgonen medverkade Storbritanniens hälsominister Matt Hancock i BBC:s morgonstudio och sen dess har Twitter svämmat över av hånfulla kommentarer mot ministern.

Hancock var i intervjun väldigt tacksam gentemot Rashford och hyllade den unge fotbollsspelarens initiativtagande. Problemet var att han benämnde honom som Daniel Rashford.

”Härligt att äntligen se Matt Hancock visa uppskattning mot fotbollsspelare i allmänhet och Daniel Rashford i synnerhet”, skriver fotbollsikonen Gary Lineker i en syrlig tweet där han också har taggat den brittiske hälsoministern.

Rashford själv tar det med ro.

”Jag har blivit kallad betydligt värre saker de senaste dagarna”, svarar han med en gråtskrattemoji.

Hälsoministern själv skyller tabben på morgontrötthet och att hans barn för tillfället är väldigt intresserade av Harry Potter, där huvudkaraktären i filmerna spelas av Daniel Radcliffe.

Han skrattar åt sitt misstag.

– Jag sa helt fel. Jag kanske hade Harry Potter i huvudet. Det var alldeles för tidigt. Men skämt åsido, Marcus, du är en tillgång för nationen, säger han enligt Sky.