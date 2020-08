Bisarra notan efter stjärnans festkväll

Man kan åka på semester efter en lång säsong, eller så gör man som Harry Maguire.

Manchester Uniteds försvarare reste till den grekiska fest–ön Mykonos direkt efter Uniteds uttåg ur Europa League tillsammans med fästmön Fern Hawkins. Väl på plats utökades det celebra sällskapet till att även omfatta Chelseas Ross Barkley, reality–stjärnan Chris Hughes, snookerstjärnan Judd Trump och Harry Maguires bror Joe.

Under tisdagen spenderade United-försvararen och hans sällskap nästan 720 000 kronor på mat och alkohol under en period på fem timmar. Enligt The Sun beställdes bland annat hummer, biff och plockmat, samtidigt som två exklusiva flaskor champagne i form av en Dom Perignon från 2002 och en Armand de Brignac till ett sammanlagt värde av cirka 290 000 kronor.

Arresterades efter bråk

Som om det inte vore nog – Maguire blev senare arresterad av grekisk polis efter att först ha hamnat i bråk inne på en nattklubb och sedan uppgivits ha attackerat poliser. Enligt uppgifter ska systern Daisy blivit huggen i armen med ett vasst föremål, varpå Maguire ska ha reagerat kraftigt.

United-försvararen släpptes sedan efter förhör och uppges även ha försökt ha mutat sig fri från frihetsberövandet.

Gareth Southgate, förbundskapten för det engelska landslaget, överväger nu enligt brittisk press att utelämna Maguire från landslagets kommande matcher mot Island och Danmark.