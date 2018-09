Manchester United fick en mardrömsstart borta mot West Ham, där hemmalaget tog ledningen redan i den femte minuten.

Strax innan halvtidsvilan kom nästa smäll. Andrej Jarmolenko avlossade ett skott som olyckligt touchade Victor Nilsson Lindelöf, bytte riktning och ställde David De Gea i United-målet.

– Har ni sett på maken? Han skickar in den i gröten och den ändrar riktning, via Lindelöf, säger kommentatorn Niklas Holmgren i Viasats sändning.

Detaljen i Lindelöfs byte väcker frågor

I inledningen av den andra halvleken byttes svensken ut till förmån för anfallaren Marcus Rashford.

Rashford svarade med att reducera till 1-2, men det hjälpte föga för Manchester United – som till slut föll med 1-3 i London.

Efter matchen uppmärksammas bilder på Victor Nilsson Lindelöf i samband med bytet. José Mourinho verkar inte ha varit framme och tagit svensken i hand.

”Mourinho tackade inte Lindelöf, som gick rakt ner i spelartunneln. Han verkade åka på en skada i den första halvleken och kanske lyckades han inte skaka av sig den”, skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på Twitter.

Den svenske mittbacksstjärnan får en trea (av tio) i betyg av Manchester Evening News.

”Han var överallt och ingenstans men startade som vanligt matchen. Jarmolenkos avslut gick in via Lindelöf, som var sen in i brytningen", skriver Manchester Evening News.

