Aston Villas engelske landslagsspelare Jack Grealish, 24, har hyllats för sitt spel den här säsongen och kopplats ihop med en rad större klubbar. Men nu får han svarta rubriker i England… trots att det finns en viss osäkerhet kring om han faktisk har gjort något eller inte.

Så sent som i lördags skickade Grealish ut ett meddelande på Twitter där han uppmanade sina följare att hålla sig inomhus på grund av spridningen av coronaviruset.

– För att rädda liv måste vi hålla oss inomhus. Lämna bara ert hem för att köpa mat och medicin, eller för att träna, förklarade Grealish.

Festade hela natten

Ett dygn senare dök det upp bilder på en kraschad Range Rover och en person som är väldigt lik Jack Grealish. Bilderna är tagna i hans hemstad Birmingham, utanför lägenhetshuset där hans tidigare lagkompis Ross McCormack bor.

– Det var fest där hela natten, säger en granne till The Sun.

– Till slut blev det äntligen tyst och kort därpå, runt klockan åtta på morgonen, hördes flera smällar ute på gatan. Och där ute stod Jack Grealish med sin säkerhetsvakt, bredvid bilen. Det var märkligt att se en engelsk landslagsspelare i den situationen.

– Han såg ut att vara vinglig och förvirrad.

Enligt vittnen ska personen, som alltså verkar vara Grealish, ha skrikit att han skulle betala för alla skador (han krockade in i två bilar som stod parkerade på gatan) och sen försvunnit från platsen innan polisen kom dit.

Polisen i West Midlands har nu inlett en utredning av händelsen.

”Själviskt och hänsynslöst”

The Sun, Daily Mail, The Guardian, The Telegraph och Daily Express är några av tidningarna som rapporterar om nyheten i dag, men ingen har lyckats få tag på varken Jack Grealish eller Aston Villa.

Samtidigt får Grealish redan hård kritik, bland annat från Piers Morgan i ”Good Morning Britain”.

– Vad tänkte du, Jack? Vad hände med ditt råd som du gav följarna? Vad hände med det där att vi skulle hålla oss inomhus för att rädda liv? Att en av Englands landslagsspelare gör så där hjälper inte riktigt till i den här situationen, säger Morgan.

– Det där är själviskt och hänsynslöst. Skäms på dig!

