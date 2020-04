Den brittiska regeringen har inlett samtal med Premier League-cheferna för att ligan ska vara tillbaka ”så snart som möjligt” skriver flera brittiska tidningar.

Inga matcher har spelats sedan den 9 mars på grund av den rådande coronaepidemin, men nu väcks alltså hoppet för fotbollssupportrarna. Idrottsministern Oliver Dowden avslöjar att samtalen förs med målet att ”stödja hela fotbollsgemenskapen”.

– Jag har personligen deltagit i samtalen med Premier League med målet att få fotbollen tillbaka så snart som möjligt, säger han enligt The Mirror.

I princip all fotboll har stannat upp på grund av coronaviruset, bland annat så har sommarens tilltänkta EM-spel ställts in medan holländska Eredivise har bestämt sig för att avsluta säsongen helt.

Kan sändas för alla

I Storbritannien finns däremot ett stort begär att fortsätta säsongen, där Liverpool leder ligan överlägset och kan ta sin första ligatitel på 30 år.

Enligt The Sun så kan vissa av PL-matcherna komma att visas på offentliga platformar som är tillgängliga för alla, i stället för att endast sändas på de vanliga tv-kanalerna. Syftet är att motverka att personer bryter mot den sociala distanseringen.

Det är fortfarande oklart vad som händer med underligorna The Championship, League One och League Two.