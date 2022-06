Alex Oxlade Chamberlains säsong har gått upp och ner och den engelska yttern har kommit till spel i 17 ligamatcher för Liverpool.

Utanför planen har det gått desto bättre för spelaren och nu bekräftar hans flickvän Pierrie Edwards att paret ska gifta sig och i ett inlägg på Instagram skriver hon:

”I går kväll gick mitt livs kärlek ner på knä och jag sa...JA!”

Visar upp en stor diamantring

Meddelandet följs av ett bildspel som visar hur paret kysser varandra i en solnedgång och på hennes ringfinger syns en diamantprydd ring.

28-årige Edwards är en del av popgruppen Little Mix som har sålt över 60 miljoner skivor världen över. Hon var tidigare tillsammans med artisten Zayn Malik, med ett förflutet i pojkbandet One Direction. De bägge sångarna träffades under inspelningen av X-factor 2011 men gick skilda vägar år 2015.

År 2016 började hon träffa Oxlade-Chamberlain och ett år senare gick paret ut med sin kärlek offentligt.

Förra året fick de sitt första barn, en son som döptes till Axel.