BBC:s Tim Davie har uttalat sig efter lördagens kaos där tv-bolaget tvingades kasta om i programtablån kring sina fotbollssändningar efter att en rad tv-personligheter vägrat medverka. Alla har uttalat sitt stöd för Gary Lineker efter BBC:s beslut att stänga av honom.

Det klassiska programmet ”Match of the Day” med höjdpunkter från helgens ligaomgång, där Lineker medverkat under många år, kortades till exempel ned till endast 20 minuter och utan kommentarer eller analyser.

Gary Lineker själv syntes på läktaren där han följde matchen mellan Leicester och Chelsea i Premier League.

Bakgrunden till konflikten är Linekers uttalande på Twitter där han kritiserade Storbritanniens regering och jämförde en ny asyllag med Nazityskland.

Ska hitta en lösning

BBC stängde av Lineker men hade inte räknat med stödet från bland annat tidigare landslagsanfallarna Ian Wright och Alan Shearer liksom fotbollspubliken som öppet visade sitt stöd i samband med helgens matcher.

– Vi arbetar hårt för att lösa den här situationen och se till att vi kan komma i gång igen. Jag lyssnar och är säker på att vi kommer att hitta en lösning, säger Tim Davie i en intervju med BBC News, men vidhåller att han själv inte har några planer på att avgå.

Från politiskt håll har det kommit kritik mot BBC att man böjt sig för regeringen, något Tim Davie bestämt avvisar.

Är besviken

Lineker själv har inte uttalat sig men hans äldsta son, George Lineker, säger i en intervju med Sunday Mirror att pappan är ”besviken över BBC:s beslut men han kommer inte ändra sin åsikt”.

– Pappa är en god människa, jag är stolt över honom och att han står för sitt ord. Han kommer alltid stå upp för de människor som inte har en röst.