Bäst betald i laget – nu vill United sälja De Gea

Efter 400 matcher för Manchester United uppges målvakten David De Gea lämna klubben till sommaren. Under tiden som De Gea har varit pappaledig har nämligen en annan målvakt, Dean Henderson, briljerat i målet.

Henderson har släppt in fyra mål under de sex matcher han spelat medan De Gea har varit borta, vilket ska ha påskyndat beslutet att sälja De Gea, enligt uppgifter till The Mirror som Marca rapportert vidare.

Målvaktsveteranen är bäst betalt i laget, med en veckolön på 411 000 pund. Jätteklubben Paris Saint-Germain har tidigare visat intresse för De Gea men uppges inte matcha monsterlönen fullt ut.

Den tidigare Atlético-målvakten har två år kvar på sitt kontrakt med United, men klubben uppges vara villiga att betala resten av hans lön för att lossa flaskhalsen på 438 miljoner svenska kronor för de två säsongerna.