Kampen om tredje- och fjärdeplatsen i Premier League, som kvalificerar lagen till nästa års Champions League, har varit stenhård hela våren.

Inför Tottenhams match mot Leeds hade Spurs chansen att sätta rejäl press på både West Ham och Chelsea inför deras respektive matcher i helgen.

Men så blev det inte. Istället gick det mesta emot Tottenham på Elland Road.

Stuart Dallas gav Leeds ledningen efter 13 minuters spel. Heung-min Son kvitterade förvisso drygt tio minuter senare, men det var inte Tottenhams match.

Patrick Bamford ökade på till 2-1 för hemmalaget strax innan paus efter ett vackert anfall. Och i matchens slutskede ökade Rodrigo Moreno på till 3-1.

Leeds först sedan 2010

Förlusten innebär att Tottenham fortsatt har fem poäng upp till Chelsea på fjärdeplatsen med tre omgångar kvar att spela. Chelsea har fyra matcher kvar.

Hemmalaget Leeds har i sin tur nu tagit hela 50 poäng i ligan under sin första säsong i fotbollens finrum efter uppflyttningen i fjol.

Faktum är att Leeds inte har förlorat mot något av de så kallade ”big six-lagen” på hemmaplan under säsongen. Marcelo Bielsas lag har bara släppt in två mål under matcherna. Det senaste laget som lyckades med samma bedrift var Birmingham säsongen 2009/2010.

