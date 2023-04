Arsenal hade chansen att rycka i Premier League tabellen. Men första halvtimmen blev, om än i Arsenals kontroll, ganska händelsefattig. Men sedan klantade Leeds till det.

Efter 33 minuter träffar en liggande Luke Ayling Arsenals Gabriel Jesus med dobbarna mot knät. Brassen gick ner och fick straffen med sig.

25-åringen snodde sedan straffen från Martin Ödegaard och slog in den i mål utan några som helst bekymmer.

Det var därmed nyförvärvets första Arsenal-mål på sex månader.

Målfest i andra halvleken

Andra halvlek fortsatte i samma tecken. Gabriel Martinelli vräkte fram på kanten och slog in en boll som högerbacken Ben White lyckades smälla in via ribban och in i mål.

Inte alltför långt senare fann Arsenal sig i en trängd situation i offensivt straffområde, men efter en briljant passning från Leandro Trossard, kunde Jesus nästan springa in 3-0.

Därmed stormade Arsenal mot tre på förhand ”givna” poäng.

Men mot slutet lyckades Leeds hitta en liten öppning och reducerade till 3-1 genom dansken Rasmus Kristensen.

Granit Xhaka såg dock till att det skulle bli tre klara poäng till slut genom mål med fem minuter kvar att spela.

Nu leder Arsenal med åtta poäng i Premier League med en match mer spelad än Manchester City.