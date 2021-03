Arsenal sågades efter raset – kom tillbaka

West Ham var på väg mot en klar seger hemma mot Arsenal. Men efter en stark andrahalvlek räddade Arsenal poäng. Delad pott innebär att West Ham fortfarande greppet om den sista Europaplatsen.

”Inte en bra målvakt”

Det började illa för Arsenal.

Med kvarten spelad tog Jesse Lindgard emot bollen utanför straffområdet och fick ohotad pricka in 1-0. Målet var Lingards femte mål mot just Arsenal. Minuter senare stod Arsenalförsvaret åter på hälarna och Bernd Leno tappade in 2-0.

– Leno är för mig inte en bra målvakt. Han bevisar det gång efter gång, säger Viasats Martin Åslund.

Passiviteten fortsatte och Michail Antonio kunde enkelt nicka ner bollen till Tomas Soucek som styrde in 3-0 efter en dryg halvtimme.

– Det är lätt när motståndarna inte är bra men West Ham ska ha beröm, säger Åslund.

Sågas av experterna: ”Bakfulla”

Alexander Lacazette skickade in reduceringen via en West Ham-spelare strax före paus. Trots det lyckades Arsenal inte tysta kritikerna.

– De är inte alls påslagna. Det är som om de är bakfulla efter Europaspelet, säger Jamie Carragher i Sky Sports.

Viasats experter stämmer in i kritiken och efterlyser ledarskap.

– Det verkar som om det inte har det där ledarskapet på planen, säger Jonas Olsson.

Hårdast i kritiken var Bojan Djordjic.

– Ni har fan ett ansvar när ni tar på er den där tröjan. Det här är inte Bournemouth - det är Arsenal, säger han.

I den andra halvleken visade Arsenal hur de kan spela och Craig Dawsons självmål gav laget kontakt på riktigt. Med knappa tio minuter kvar nickade också Alexander Lacazette in kvitteringsbollen - som räddade poäng för Arsenal.

– Arsenals andra halvlek har varit otrolig, säger Jonas Olsson i Viasat.