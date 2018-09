”Är som ett fyllo – kan få sparken redan i dag”

1-3 mot West Ham under lördagen innebär att Manchester United bara har spelat in tio poäng under de första sju Premier League-omgångarna.

Det klassiska storlaget parkerar på tionde plats efter bland annat Bournemouth och nykomlingen Wolverhampton.

Det är Manchester Uniteds sämsta ligastart på hela 29 år.

Lägg till ett oväntat uttåg mot Derby i ligacupen i veckan - och alla förstår att tränaren José Mourinho är illa ute.

LÄS MER: ”Det här måste vara slutet för Mourinho”

”José Mourinho kan få sparken redan i dag”

Enligt Daily Mail kan portugisen få sparken redan ”i slutet av denna vecka”, vilket betyder att Manchester United kan komma att agera under dagen.

”Spelare och ledare diskuterade det (att Mourinho kan få sparken) öppet på tåget på väg hem till Manchester under lördagseftermiddagen”, skriver Daily Mail.

På flera håll höjs det röster om att Manchester United måste göra sig av med José Mourinho nu.

LÄS MER: ”Tackade inte Lindelöf - gick rakt ner i tunneln”

– Jag tror att Mourinho kommer bli av med jobbet, säger förre storspelaren Alan Shearer enligt Independent.

– Jag kan inte se honom vända på det här. De var helt hopplösa (mot West Ham) från start till mål. De var för långsamma, apatiska och väldigt veka.

Foto: IAN TUTTLE/BPI/REX / IAN TUTTLE/BPI/REX/IBL REX FEATURES

Zidane-uppgifterna dementeras av United

ESPN:s krönikör Alex Shaw kallar Manchester Uniteds insats för patetisk och han är direkt hånfull mot José Mourinho.

”Han är som ett fyllo vid stängningsdags: Han lyckas hitta en fajt som han inte behöver ta och förlorar den”, skriver Shaw och syftar bland annat på portugisens frostiga relation med mittfältsesset Paul Pogba.

LÄS MER: Ohållbar situation – frågan är om de kommer att agera

”Det är dags för Mourinho att tacka för sig nu”, avslutar Alex Shaw.

Zinedine Zidane har uppgetts vara redo att ta över som manager på Old Trafford och Manchester United-bossen Ed Woodward ska redan ha varit i kontakt med fransmannen.

Telegraph hänvisar till källor inom Manchester United och de menar att Zidane-uppgifterna är ”nonsens”.