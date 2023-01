57 minuter in i Londonderbyt mot Fulham hade jag utan omsvep kunnat skriva under på att João Félix varit planens bäste spelare.

En minut senare var katastrofen framme (förlåt, Chris Härenstam). En misslyckad mottagning och ett desperat försök att vinna tillbaka bollen senare hade den unge portugisen fått karriärens första direkt röda kort.

Konsekvensen odiskutabel, agerandet oförklarligt.

Han utsatte Kenny Tete för stor fara då han skickade upp sina dobbar i dennes smalben och mardrömsstarten på Chelsea-sejouren var ett faktum.

Från Craven Cottages innandöme fick han se sitt nya lag släppa in ytterligare ett mål och förlora med 1-2. Nu väntar tre matchers avstängning.

– Det är ännu ett slag, sa Graham Potter om nyförvärvets röda kort.

Han fortsatte:

– Och de fortsätter komma.

För Chelsea skulle ju gasa sig ur krisen.

Lånet av João Félix, som alltså presenterades dagen innan matchen mot Fulham, var knappast logiskt med tanke på att det snarare är en spjutspets man behöver. Samtidigt fanns det ett signalvärde i det hela.

Att man inte gett upp säsongen.

* * *

Att hans enorma potential finns där, ja, det har vi alla sett. Men vi har också sett bristen på kontinuitet i Diego Simeones Atlético Madrid.

Chelsea har vunnit en match av de nio senaste och Graham Potter är satt under press. Den 23 år gamle João Félix har av många pekats ut som frälsaren som ska stoppa blödningen och föra klubben upp i toppen igen.

Pressen på honom? Ja, den är givetvis enorm.

Inte minst med tanke på vad kalaset kostar. Enligt The Athletic betalar man elva miljoner euro, det vill säga 124 miljoner kronor, för att låna in Félix under vårsäsongen. Dessutom betalar Premier League-klubben hans lön.

* * *

Det är enkelt att göra sig lustig över den situation som nu uppstått, och det är tvivelsutan så att det är många som gör just det.

För situationen är ju skrattretande.

I och med att han tog ett direkt rött kort väntar nu tre matchers avstängning, något som innebär att det kommer dröja nästan en hel månad innan anfallaren kan spela Premier League-fotboll igen.

124 miljoner kronor för 21 Premier League-matcher var planen.

Nu missar han minst tre.

Matcherna mot Crystal Palace, Liverpool och Fulham kommer han få följa från läktaren eller tv:n. Och Chelsea kommer därmed betala minst sju miljoner kronor för varje match João Félix faktiskt spelar under våren.

Då är bara själva lånekostnaden inräknad. Lönen uppges ligga på drygt tre miljoner kronor i veckan, Chelseas fjärde högsta.

João Félix bär givetvis ensam ansvaret för sina handlingar ute på planen.

Samtidigt är det svårt att inte tycka synd om honom. Hade han press på sig innan kommer den vara enorm då han väl är tillbaka på planen.

För visst är det så att Atlético Madrid är den överlägset största – framtiden får utvisa om de också blir den enda – vinnaren i den här bisarra affären.

Och det kan enbart Chelsea lastas för.