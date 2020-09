Chelsea har öppnat plånboken under sommaren och värvat in flera stjärnor. En av dessa är Kai Havertz som hämtats in från Bayer Leverkusen och uppges ha kostat upp emot en miljard kronor.

21-åringen fanns på planen direkt när Chelsea besegrade Brighton och nu har han även öppnat upp och berättat om ett oväntat intresse utanför planen.

Förutom att spela piano när han vill slappna av kämpar han också för djurs rättigheter. Favoritdjuret är åsna och han har redan räddat och sponsrat flera stycken.

– Ända sedan jag var liten har mitt favoritdjur varit åsnan. Det har alltid varit en dröm för mig att ha en åsna någon gång, säger Havertz enligt The Sun.

”Kommer vara ett stort projekt för mig”

Havertz skrev på ett femårskontrakt med Chelsea och lär ägna de närmaste åren åt att jaga titlar med klubben. Han kommer också fortsätta hjälpa djur.

– Självklart är fotboll väldigt viktigt för mig men det finns väldigt många fler viktiga saker i livet än fotboll, säger Havertz.

Havertz berättar att han tycker djur är viktiga både för världen i stort och för människor.

– Det är en bra möjlighet att kunna rädda åsnor från slaktare eller cirkus. Det kommer vara ett stort projekt för mig de närmaste åren.

