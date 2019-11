Mängder av storklubbar slogs om den fransk-tunisiske tonåringen Hannibal Mejbri, efter imponerande insatser i Monacos ungdomslag.

Liverpool, Arsenal och Manchester City ska alla ha kommit med pengastinna erbjudanden till Monaco – men till slut var det Manchester United som lyckades sno åt sig superlöftet, som scoutats sedan han var nio år gammal. Affären uppges ha kostat United drygt 100 miljoner kronor.

Under lördagen slog Mejbri, som både spelat som offensiv mittfältare och anfallare, till med sitt första mål i U18-tröjan. 50 sekunder in den andra halvleken i derbyt mot Manchester City sköt Mejbri in 1-0 i en match som United senare vann.

Gick till United efter bråk

16-åringen har berättat att han valde Manchester United delvis efter ett övertalningsförsök från sin franske kompis Noam Emeran.

– Vi pratade på telefon, och han sa: ”Kom hit, det är jättebra här!”.

Övergången till United skakades av ett bråk mellan Monaco och Mejbris familj, som menade att klubben brutit mot delar i deras avtal.

– Det var tungt att bära. Så det är en lättnad att kunna tänka på fotboll igen, har Mejbri sagt till Le Parisien.

Hannibal Mejbri kan göra debut för United

Fifas regler för minderåriga spelare tillåter Mejbri att skriva ett proffskontrakt med United först när han fyller 17 i januari. Men enligt Manchester Evening News kan talangen få chansen i A-laget kort efter att han uppnått rätt ålder.

Manchester Uniteds norske tränare Ole Gunnar Solskjaer har vid flera tillfällen betonat att han fokuserar på ungt spelarmaterial.

– Det handlar om att klubben ska gå i rätt riktning. Om vi inte tar rätt beslut nu så måste vi ta dem om 12, 18 eller 24 månader. För någon gång måste de här ungdomarna bli en del av Manchester United, har Solskjaer sagt.

Manchester United har gått på knäna i ligan den här säsongen. Laget ligger på 14:e plats, och offensiven har lyfts fram som ett av klubbens stora problemområden. Laget har gjort 13 mål på 11 matcher, en av de sämsta noteringarna i Premier League hittills.

