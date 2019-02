Det var i december som polisen öppnade en förundersökning gällande personer med koppling till fotbollsklubben Växjö United, som spelar i division 3. Förundersökningen initierades efter att en tidigare spelare i klubben polisanmält ett hot i december, något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

Spelaren gick i samband med sin polisanmälan till Migrationsverket och berättade att han vistats i Sverige under falsk identitet. Enligt DN utredde polisen redan då även huruvida det kunde finnas "fler fall med falska identiteter, liksom uppgifter om att personer har fått asyl i Sverige med hjälp av felaktiga uppgifter".

– Det som pågår just nu är en förundersökning gällande hot mot en spelare. Hotet har framställts från en företrädare för en klubb i Småland. Spelaren hotades i slutet av säsongen, sa Nils Martling, som är inspektör och förundersökningsledare för polisens Aktionsgrupp Idrott och leder utredningen i Växjö, till SportExpressen i januari.

”Är samma person”

Växjö United hette tidigare Sufstars FC. Suf är en förkortning för Somaliska Ungdomsföreningen.

Under januari 2019 har föreningens ordförande Mohamed Abdi Elmi, parallellt med att polisutredningen tog fart, granskats av Dagens Nyheter i egenskap av sitt ordförandeskap. Tidningen kunde visa att många av de bolag och föreningar han varit involverad i gått i konkurs och att betydande bidragssummor tillfallit Växjö United. Gemensamt för många av bolagen är också att de saknat bokföring.

I går på söndagen kunde SportExpressen publicera uppgifter gällande en allsvensk spelare: Kalmar FF:s 21-årige anfallare Lumala Abdu. Abdu har samma födelsedatum och betydande utseendemässiga likheter med en före detta ugandisk fotbollstalang som heter Charles Ssali. På minst sju ugandiska nyhetssidor och fotbollsbloggar blandas spelarnas namn ihop. SportExpressen har även varit i kontakt med en anonym barndomsvän till Ssali som bekräftar att det rör sig om samma person.

– Charles Ssali och Lumala Abdu är samma person, säger han.

Charles Ssali har, liksom många av de ugandiska spelare som kommit till Sverige under de senaste åren, en bakgrund i Kampala Junior Team, som vann Gothia Cup så sent som 2013. Kampala Junior Teams ansikte utåt, Kabugo Mansoor, har även arbetat med Växjö United och klubben under sitt tidigare namn, Sufstars FC.

Polisen inleder förundersökning

Nu inleder polisen ytterligare en förundersökning om så kallad människoexploatering.

– Det är helt klart intressanta uppgifter som kommer fram i Expressen. Det är det. Det bekräftar en del. Man tar på något sätt hit spelare och vissa verkar ha oklara identiteter, säger Nils Martling.

Finns det nu även en förundersökning om människohandel?

– Det finns nu en förundersökning om människoexploatering. Hur långt vi har kommit och vilka uppgifter som har framkommit, det vill jag inte kommentera nu. Vi är i ett inledningsskede. Den inleds även mot bakgrund av en del uppgifter i en annan utredning som vi fick till oss för ungefär en vecka sedan. Nu behöver vi ta reda på vilken substans det finns i uppgifterna vi jobbar med.

– Vi behöver veta om någon utnyttjar unga, talangfulla fotbollsspelare i andra länder och lockar hit dem under förespeglingen att de ska bli proffs. Då har någon haft ett intresse av att de ska komma hit. Det är det vi tittar närmare på.

Vilka skäl ser ni till att man skulle byta identitet för att få spela fotboll i Sverige?

– Att man på så sätt kan stanna i landet. Jag kan inte kommentera vidare omständigheter kring det. Den som har information att lämna är välkommen att ta kontakt med aktionsgruppen.